Cid Gomes brinca para desobstruir Senado: 'colocar uma retroescavadeira'

O senador Cid Gomes (PSB-CE) afirmou nesta quarta-feira (6/8) que o presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) garantiu que as reuniões ocorrerão no plenário do Senado. O cearense chegou a fazer piada, alegando que poderia usar uma retroescavadeira para garantir os trabalhos, relembrando uma tentativa de entrar no batalhão da polícia em meio a um motim em 2020.

"Qualquer coisa, eu até me prontifiquei a colocar uma retroescavadeira", disse o parlamentar aos risos.

Em 2020, Cid Gomes pilotou uma retroescavadeira para tentar furar um bloqueio realizado por policiais que faziam um motim para reivindicar aumento salarial na cidade de Sobral, no interior do Ceará. O político foi baleado no ombro esquerdo e hospitalizado.

Sobre a retomada das atividades parlamentares, que vêm sendo obstruídas por deputados bolsonaristas que exigem a anistia para todos os envolvidos na tentativa de golpe de Estado — entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), membros do seu governo e militares — Gomes afirmou que a sessão de amanhã será virtual, mas que, a partir da próxima semana, será presencial independentemente da situação.

"Textualmente, ele disse que, semana que vem, como quem diz 'por bem ou por mal', o plenário tem que estar livre para ter sua normalidade", relatou o pessebista.

Alcolumbre determinou que a reunião desta quinta-feira (7/8) seja realizada virtualmente. Gomes alegou que a intenção é não haver contratempos na apreciação da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até dois salários mínimos, o que deve beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas.