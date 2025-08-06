Assine
overlay
Início Política
OBSTRUÇÃO

Zanatta leva filha de 4 meses para obstruir plenário da Câmara

Presidente da Câmara, Hugo Motta, havia ameaçado acionar a Polícia Legislativa para retirar os parlamentares que estivessem atrapalhando os trabalhos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
06/08/2025 22:53 - atualizado em 06/08/2025 23:25

compartilhe

Siga no
x
Júlia Zanatta (PL-SC) com o bebê de 4 meses no colo na Câmara
Júlia Zanatta (PL-SC) com o bebê de 4 meses no colo na Câmara crédito: Reprodução/Instagram

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) levou a filha de quatro meses para o plenário diante das ameaças de uso da Polícia Legislativa para desobstruir a Câmara dos Deputados. Nas redes sociais, ela admitiu que usou a criança como escudo. "Os que estão atacando minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança (nenhum abortista jamais esteve) eles querem é inviabilizar o exercício profissional de uma mulher usando SIM uma criança como escudo", escreveu.

Leia Mais

.

Diversos deputados bolsonaristas ocupam, desde a última terça-feira (5/8), a Mesa Diretora exigindo a votação e aprovação dos projetos que preveem a anistia aos acusados de tentativa de golpe de Estado e o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"Hugo Motta nos ameaçou. Disse que vai suspender os nossos mandatos e que vai tirar a gente aqui à força com a polícia. Estava em casa, mas fui chamada pelos colegas e vim com a minha bebê", afirmou a bolsonarista em vídeo postado em suas redes sociais.

A intenção dos parlamentares de oposição é paralisar os trabalhos do Congresso até que seus pedidos sejam atendidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O deputado federal Reimont (PT-RJ) acionou o Conselho Tutelar para que sejam tomadas providências contra Júlia Zanatta por ter levado a filha à manifestação na Câmara.

Tópicos relacionados:

camara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay