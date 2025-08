Em anime criado por brasileiros, Lula e Moraes enfrentam Trump e Bolsonaro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos ganhou contornos inesperados nas redes sociais. Os brasileiros usaram ferramentas de inteligência artificial para criar um vídeo em estilo anime japonês, que transforma os principais nomes da política nacional e internacional em personagens de uma saga épica sobre soberania nacional, tarifas e justiça.

Batizado de “Iron Tariffs”, o vídeo recria a abertura da segunda temporada de Attack on Titan (“Shingeki no Kyojin”) — sucesso global entre fãs de anime —, usando como base a música Shinzou wo Sasageyo e cenas geradas por inteligência artificial. No lugar dos titãs, entram figuras como o presidente Lula (PT) e o ministro do STF Alexandre de Moraes. O vídeo começa com eles tranquilos, mas percebendo o risco iminente do domínio do presidente dos Estados Unidos.

Eles enfrentam Donald Trump e Jair Bolsonaro (PL) em batalhas dramáticas e sobre-humanas. Além deles, também aparecem nomes como a primeira-dama, Janja, o presidente da China, Xi Jinping, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

O autor do vídeo é desconhecido. A produção viralizou bem no dia em que começa a valer o “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos, que taxa em 50% produtos brasileiros. A medida entrou em vigor nesta quarta-feira (6/8).

“Sob a bandeira verde e amarela, levanta-te, guerreiro do Brasil, mantenha a chama da justiça acesa, esmague a tarifa de ferro, proteja o futuro com o poder da soberania”, diz um trecho do vídeo.

“Tax Note”

Outro vídeo viral inspirado nos animes é o “Tax note”, uma sátira do “Death note”. Criado pelo artista e criador de conteúdo Mambo Jango, o clipe recria a abertura do icônico desenho, desta vez em versão 100% brasileira. No centro da trama estão Alexandre de Moraes com seu martelo da Justiça, o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo Bolsonaro, além dos líderes Lula e Donald Trump.

O anime foi batizado de “Tax Note: o caderno das tarifas”, fazendo alusão ao caderno da morte usado por Light Yagami na versão original do anime. A estética dramática, com closes, explosões e trilha sonora intensa, remete às aberturas dos animes mais famosos da plataforma Crunchyroll.