Assine
overlay
Início Política
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nikolas acusa deputada de agressão em confusão na mesa da Câmara

Camila Jara (PT-MS) nega que tenha "nocauteado" o deputado mineiro e que "reagiu ao empurra-empurra da mesma forma que qualquer mulher reagiria"

Publicidade
Carregando...
Bruno Nogueira
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
07/08/2025 15:49

compartilhe

Siga no
x
Deputado bolsonarista Nikolas Ferreira enfrenta críticas de aliados de Bolsonaro, como o também deputado Mário Frias
Deputado Nikolas Ferreira acusou a parlamentar Camila Jara de agressão durante retomada da Mesa Diretora da Câmara crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirma que a deputada Camila Jara (PT-MS) o agrediu durante a retomada da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados na noite dessa quarta-feira (6/8). Imagens que circulam nas redes sociais mostram um momento de confusão entre os dois depois que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), já estava sentado na sua cadeira.

Nikolas publicou o vídeo da situação nas redes sociais e ironizou na legenda. “Imagina se é o contrário? Esquerda sendo esquerda. Camila Jara, parabéns por mostrar ao Brasil quem realmente você é. Obrigado!”, disse o deputado bolsonarista.

Leia Mais

Em nota, a petista negou que tenha agredido o colega de Câmara. Segundo Camila, o que ocorreu foi um esbarrão em Nikolas no momento da confusão do fim da sessão. “A deputada, com 1,60 metro de altura, 49 quilos e em tratamento contra um câncer, foi injustamente acusada de ter nocauteado o parlamentar com um soco”, disse.

“A deputada federal Camila Jara vem a público esclarecer que reagiu ao empurra-empurra da mesma forma que qualquer mulher reagiria em um tumulto, quando um homem a pressiona contra a multidão. Não houve soco ou qualquer outro ato de violência deliberada, como alardeado nas redes sociais por publicações direcionadas”, completou.

A deputada ainda afirmou que está sendo alvo de uma campanha de ódio nas redes sociais com ameaças a sua integridade física. Ainda de acordo com a nota, a Polícia Legislativa precisou ser acionada para garantir a segurança da parlamentar na manhã desta quinta-feira (7/8) e que a escolta policial também será solicitada no Mato Grosso do Sul.

“A deputada Camila Jara reforça que não será intimidada pelo ódio dos que desrespeitam a democracia. A coragem e o diálogo são marcas do trabalho da parlamentar, que jamais se acovardará diante das injustiças”, completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados hugo-motta minas-gerais nikolas-ferreira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay