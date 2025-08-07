Nikolas acusa deputada de agressão em confusão na mesa da Câmara
Camila Jara (PT-MS) nega que tenha "nocauteado" o deputado mineiro e que "reagiu ao empurra-empurra da mesma forma que qualquer mulher reagiria"
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirma que a deputada Camila Jara (PT-MS) o agrediu durante a retomada da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados na noite dessa quarta-feira (6/8). Imagens que circulam nas redes sociais mostram um momento de confusão entre os dois depois que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), já estava sentado na sua cadeira.
Nikolas publicou o vídeo da situação nas redes sociais e ironizou na legenda. “Imagina se é o contrário? Esquerda sendo esquerda. Camila Jara, parabéns por mostrar ao Brasil quem realmente você é. Obrigado!”, disse o deputado bolsonarista.
Em nota, a petista negou que tenha agredido o colega de Câmara. Segundo Camila, o que ocorreu foi um esbarrão em Nikolas no momento da confusão do fim da sessão. “A deputada, com 1,60 metro de altura, 49 quilos e em tratamento contra um câncer, foi injustamente acusada de ter nocauteado o parlamentar com um soco”, disse.
“A deputada federal Camila Jara vem a público esclarecer que reagiu ao empurra-empurra da mesma forma que qualquer mulher reagiria em um tumulto, quando um homem a pressiona contra a multidão. Não houve soco ou qualquer outro ato de violência deliberada, como alardeado nas redes sociais por publicações direcionadas”, completou.
A deputada ainda afirmou que está sendo alvo de uma campanha de ódio nas redes sociais com ameaças a sua integridade física. Ainda de acordo com a nota, a Polícia Legislativa precisou ser acionada para garantir a segurança da parlamentar na manhã desta quinta-feira (7/8) e que a escolta policial também será solicitada no Mato Grosso do Sul.
“A deputada Camila Jara reforça que não será intimidada pelo ódio dos que desrespeitam a democracia. A coragem e o diálogo são marcas do trabalho da parlamentar, que jamais se acovardará diante das injustiças”, completou.
