SEGURANÇA

Simões defende derrubada de veto do Propag para contratar policiais civis

Presidente Lula vetou trecho do Propag que suspendia limites de gastos do estado com pessoal

Estado de Minas
Estado de Minas
06/08/2025 21:52 - atualizado em 06/08/2025 22:07

Vice-governador Mateus Simões pede que a Câmara dos Deputados derrube veto de Lula a trecho do Propag
Vice-governador Mateus Simões pede que a Câmara dos Deputados derrube veto de Lula a trecho do Propag crédito: Reprodução/Redes Sociais

O vice-governador Mateus Simões (Novo) afirmou nesta quarta-feira (6/8) que o baixo número de policiais civis em Minas Gerais poderia ser resolvido se a Câmara dos Deputados derrubasse o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao trecho do Programa de Pagamento Pleno da Dívida dos Estados (Propag) que limita os gastos do Executivo com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Simões alegou que o contingente de policiais civis está congelado desde 2015, em 9 mil agentes, devido à Lei de Responsabilidade Fiscal, e que, por isso, falta efetivo em áreas de Minas Gerais.

"O Congresso aprovou a flexibilização desse limite para Minas Gerais no final do ano passado, quando aprovou a lei do Propag, e o governo Lula, inexplicavelmente, bloqueou essa flexibilização, e a gente continua impedido de fazer suplementação das vagas", afirmou.

Lula vetou o trecho que suspendia os limites de gastos do estado com o pessoal, o que determina que os gastos com servidores sejam, no máximo, 49% da Receita Corrente Líquida (RCL).

O governador Romeu Zema (Novo) vem articulando no Congresso a derrubada do veto presidencial, mas, para isso, será necessário o apoio de 257 deputados federais e 41 senadores.

O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais (Sindpol) afirmou, por meio de nota, que governo mineiro não assume suas responsabilidades e sempre terceiriza a culpa pelos problemas.

"De 2021 até hoje, a Polícia Civil de Minas Gerais teve um aumento real de apenas 82 policiais. Nesse período, 1.430 novos servidores ingressaram, mas 1.348 deixaram a instituição. Foram 461 exonerações, reflexo direto da falta de valorização. A projeção da chefia é nomear apenas 359 policiais até o final de 2025. Com isso, o efetivo total deve chegar a pouco mais de 11.600 servidores, muito abaixo do ideal de 17 mil. Hoje, o déficit é de 35% e mostra uma realidade dura: faltam profissionais para garantir segurança de verdade.", afirmou em nota ao Sindpol.

