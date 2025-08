Governo Zema vai à ALMG prestar contas sobre dívida com a União e Propag

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) marcou para o próximo dia 13 de agosto uma audiência pública de prestação de contas do governo Romeu Zema (Novo) sobre a migração do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag), criado pelo governo federal.

A apresentação será feita por técnicos das secretarias estaduais de Fazenda (SEF) e de Planejamento e Gestão (Seplag), que deverão detalhar a situação da dívida do estado com a União, atualmente estimada em R$ 165 bilhões, e esclarecer os termos da adesão ao novo programa de renegociação.

Pela Seplag, está confirmada a presença de Felipe Magno Parreiras de Sousa, subsecretário de Planejamento e Orçamento. A expectativa dos parlamentares é que Fábio Rodrigo Amaral de Assunção, responsável pelo Tesouro Estadual, represente a Fazenda, mas até o momento a sua presença não foi confirmada.

Além de atualizar os parlamentares sobre os avanços na adesão ao Propag, a audiência também terá como pauta a apresentação do cumprimento das metas fiscais do Governo de Minas referentes ano de 2024 e do primeiro quadrimestre de 2025.

Propag

Com uma dívida estimada em R$ 165 bilhões, Minas precisa concluir a adesão ao Propag até o fim deste ano para evitar sanções e manter o acesso a benefícios fiscais. Além de detalhar a situação fiscal e a negociação com a União, a audiência se insere em um semestre decisivo para o tema na Assembleia.

Como mostrou o Estado de Minas, desde maio, o pacote de projetos enviados pelo governador Romeu Zema (Novo) à Assembleia tem ocupado boa parte da agenda legislativa. No primeiro semestre, cinco propostas foram aprovadas e sancionadas, incluindo a autorização para adesão ao Propag (PL 3731/2025) e a federalização da Codemig e da Codemge, ativos importantes no processo de abatimento da dívida.

Com o retorno das atividades legislativas nesta semana, o foco se volta a temas mais sensíveis, como o futuro da Cemig, da Copasa e da Empresa Mineira de Comunicação (EMC). As três estão entre os ativos listados pelo governo estadual para compor o pacote de garantias ao governo federal.

Durante o recesso parlamentar, o comitê do Executivo responsável pelo Propag definiu que os projetos envolvendo essas empresas serão prioridade. A principal polêmica gira em torno da PEC 24/2023, que retira da Constituição mineira a exigência de referendo popular para autorizar privatizações de estatais, regra em vigor desde 2001, aprovada à época por unanimidade.

A proposta ganhou novo impulso com o avanço do Propag, mas segue parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Já os projetos de lei específicos sobre a venda de Cemig e Copasa ainda não começaram a tramitar. A expectativa do governo é enviar ao Planalto, até o fim de outubro, a lista definitiva de ativos a serem envolvidos na renegociação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da questão das estatais, a Assembleia aprovou no primeiro semestre a concessão de créditos tributários e a compensação de créditos previdenciários para reduzir o estoque da dívida e os juros do refinanciamento.

(Com informações Bernardo Estillac)