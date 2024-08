Ministro confirmou o acordo e disse que ele pressupõe respeito as regras do RRF

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), aprovou o acordo entre o governo de Minas Gerais e a União para que a dívida, avaliada em mais de R$ 165 bilhões, volte a ser paga no início de outubro. A decisão desta quinta-feira (29/8) confirma a execução do débito como se o estado estivesse dentro do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), respeitando as restrições da lei que regulamenta o plano econômico.

Segundo o magistrado, a petição enviada em conjunto pelo governador Romeu Zema (Novo) e pela Advocacia-Geral da União (AGU) cumpre o objeto das ações ajuizadas pelo Palácio Tiradentes no Supremo, na qual buscava uma “negociação federativa”. “Assim, uma vez alcançado acordo consensual entre os entes políticos envolvidos, revela-se salutar a sua homologação”, declarou.

O acordo preconiza que o RRF está homologado desde 1º de agosto, sendo que os efeitos financeiros começam a ser cobrados em 1º de outubro. A União também está autorizada a emitir o aditivo e o contrato para assinatura do governo de Minas com o valor consolidado da parcela da dívida e o compromisso firmado para que todas as obrigações e fiscalizações do regime sejam cumpridas.

As partes possuem um prazo de seis meses para concretizar as medidas estruturantes do acordo, apresentando um cronograma de acompanhamento dos requisitos legais e normativos do RRF. Nunes Marques ainda reiterou as ponderações feitas pelos demais ministros do STF no julgamento dos referendos, quanto ao respeito às restrições impostas pela Lei Complementar 159 de 2017, que criou o regime.

“Destaco, ainda, em atenção às ponderações feitas pelo Colegiado no julgamento do referendo, que a continuidade das tratativas entre os entes federados, para ingresso definitivo do Estado de Minas Gerais no RRF, pressupõe o respeito aos parâmetros legalmente estabelecidos na Lei Complementar n. 159/2017, entre os quais as restrições referidas no art. 8º”, escreveu o ministro.