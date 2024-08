Prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD) lamentou as falas do ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD)

No início da tarde desta quinta-feira (29/8), o prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) respondeu a uma postagem do ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) feita pela manhã. Na ocasião, em uma visita à Galeria do Ouvidor, no Centro da capital, ele lamentou a posição que o ex-chefe do Executivo municipal adotou durante o período de campanha das eleições de 2024.





“O ex-prefeito me deixou um pouco triste, decepcionado, com a posição dele. Porque enquanto eu estava servindo ao governo dele da maneira dele, eu era o baluarte, era uma pessoa bem reconhecida, mas agora que ele saiu, resolveu apoiar o outro candidato. É um direito dele, mas falou umas coisas que eu nunca imaginei, e que deixam a gente um pouco triste”, declarou ele.

Na publicação de Kalil, ele explicou o porquê de não apoiar Fuad e afirmou que a parceria com o deputado federal Aécio Neves (PSDB) foi um dos motivos.





“Por que não Fuad? Porque ele abraçou um deputado federal, depois chutou, abraçou outro deputado federal, depois chutou, e agora dá um abraço fraternal na turma do Aécio Neves. Isso contradiz tudo o que nós fizemos nos últimos seis anos da prefeitura. Acho que trazer Aécio Neves para esta campanha não é o que o povo de Belo Horizonte esperava”, disse em vídeo.





De acordo com o ex-prefeito, Fuad “trocou uma prefeitura inteira, montada com muito carinho por técnicos, para entregar para políticos de não sei que categoria”. Para ele, os dois anos da gestão do atual chefe do Executivo belo-horizontino foi um desastre. Atualmente, ele declara apoio ao candidato pelo Republicanos, Mauro Tramonte.

Em resposta à questão do Aécio, Fuad afirmou que ele não participa da campanha por ter os próprios compromissos, mas que não há reclamações em relação ao deputado.





“Fui secretário dele durante oito anos, trabalhamos de forma absolutamente correta e fizemos um grande governo na cidade de Belo Horizonte. Ele resolveu, através do PSDB, me apoiar, e eu bato palmas para ele. Achei interessante porque o ex-prefeito Kalil, há pouco tempo, na eleição do Anastasia, elogiou os dois. Agora, ele mudou de ideia?”, afirmou.