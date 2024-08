O candidato Mauro Tramonte esteve no estúdio do EM

O candidato Mauro Tramonte (Republicanos) afirmou que o ex-prefeito Alexandre Kalil e o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) não farão indicações políticas para a escolha de secretários. A declaração foi feita em entrevista ao Estado de Minas, durante uma série de sabatinas em parceria com o Portal Uai.

"Não será ninguém. Eu farei as indicações. Eu escolherei os meus secretários. Eu determinarei quem será meu secretário. Será o secretariado mais técnico que a Prefeitura de Belo Horizonte já teve", afirmou Tramonte.

Segundo o deputado estadual, para que a Prefeitura funcione, será necessário fazer indicações políticas. "Precisamos dialogar com os ministérios, com a Câmara Federal, com a Assembleia Legislativa e até com o Presidente da República. Precisamos ter a parte política, mas também teremos a parte técnica. Quero deixar claro que é uma boa pergunta, porque o ex-prefeito não me pediu nada. Kalil não pediu nenhum tipo de secretaria."

Questionado se Zema pediu algum cargo, Tramonte negou. "Não pediu. Nunca pediu. Estive com o governador do Estado na sexta-feira, almocei com ele, e ele nunca me pediu nada. Nunca pediu uma secretaria", disse. "Sabe o que ele pede? O que ele pediu? Cuidar desse povo de Belo Horizonte. Cuidar dos mineiros. Kalil pediu a mesma coisa."

"Eu quero que essas indicações sejam pontuais. Ou seja, não adianta me indicar um técnico que seja médico para colocar na Secretaria de Saúde. Você entendeu? Eu quero um técnico que entenda do assunto e que tenha um currículo."

Sabatinas

As sabatinas do Estado de Minas começaram na última segunda-feira (19/8), quando foi entrevistada Lourdes Francisco (PCO). Nos dias seguintes foram entrevistados Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU), Bruno Engler (PL), Carlos Viana, Duda Salabert e Rogério Correia.



Confira a agenda com as próximas entrevistas:

Quinta-feira (29/8) - Gabriel Azevedo (MDB)

Azevedo (MDB) Segunda-feira (2/9) -Fuad Noman (PSD)

Debate na Alterosa

Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores para assistir ao debate entre os candidatos à PBH. No dia 11, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontram para confrontos diretos em quatro blocos.

Com uma duração de aproximadamente 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Na ocasião, Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT) terão de responder perguntas feitas entre eles.

O primeiro, segundo e terceiro blocos serão exclusivos para os confrontos. O primeiro candidato será definido por sorteio e terá 30 segundos para formular uma questão para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá um (1) minuto para réplica, e o desafiado 30 segundos para a tréplica. A ideia é fazer com que cada candidato seja questionado por outro.

Em caso de ofensas e ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e pedir direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão. Se concedido, o candidato terá a fala no início do bloco seguinte.

O quarto e último bloco será destinado para as considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e, também, na edição impressa do dia 12.