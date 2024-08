O deputado federal Rogério Correia (PT), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, disse que, se for eleito pretende ter um “diálogo institucional” com o governador Romeu Zema (Novo). No entanto, pontuou que é preciso “impor respeito”. Para Correia, Zema “precisa entender a importância de Belo Horizonte”.





Para Rogério Correia, Zema não dialogou com a gestão do ex-prefeito Alexandre Kalil nem com a do atual prefeito Fuad Noman (PSD). “Diálogo institucional, esperamos que seja um bom diálogo agora. Precisa o governo do estado entender a importância do Belo Horizonte, que ele (Zema) não entendeu. O ex-prefeito Kalil falava que não teve nada de apoio do governo do estado na gestão dele. E que eu me lembre da atual gestão agora também do prefeito, também nada”, criticou, na manhã desta quarta-feira (28/8).

Na agenda de hoje, acompanhado da deputada estadual Bella Gonçalves (Psol), vice na chapa, Rogério Correia visitou à Escola de Samba Cidade Jardim, no Conjunto Santa Maria, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A ida à agremiação foi motivada pelo incêndio há dois dias na Avenida Raja Gabaglia, que atingiu alguns veículos da escola.



No local, Rogério Correia também disse pretende investir em políticas públicas para o período do Carnaval. "O carnaval é pro ano inteiro. Não se pode apenas ver o evento, e infelizmente é isso que tem acontecido, tanto com a prefeitura quanto com o governo do Estado. O governo do Estado ainda chega no final tentando pegar a carona, e a prefeitura pouco incentivo dá", criticou.

"Nossa intenção é fazer com que o carnaval seja valorizado, tenha política pública durante todo o ano para que eles possam se apresentar. O que dá de retorno para o município no ponto de vista financeiro é muito grande, o que vem de turismo é muito grande. Belo Horizonte precisa exatamente impulsionar turismo, comércio e serviço que são 70% do PIB da cidade", completou.

Completando a fala de Correia, a candidata a vice na chapa dele, Bella Gonçalves, disse que uma das principais demanda dos blocos de carnaval hoje em dia é espaço para que as escolas possam ensaiar. Segundo Bella, o intuito da chapa é criar uma lei de incentivo ao carnaval.

"O nosso compromisso é de ter uma lei do Carnaval, um edital anual do Carnaval, não só para o período do evento, mas durante todo esse tempo, e olhar espaços que possam ser cedidos para os blocos. Tem terras da União, da Prefeitura, onde podem ser edificados centros culturais para o Carnaval, com a característica específica do Carnaval", afirmou Bella Gonçalves.





Rogério Correia também anunciou a destinação de R$ 300 mil em emendas parlamentares para a Escola de Samba Jardim que, segundo ele, já foram empenhadas e serão pagas após o período eleitoral. O recurso será destinado para a reforma do espaço. O deputado ainda pretende indicar mais R$ 100 mil em emendas, em razão do incêndio.

"Isso nós estamos fazendo como deputado federal, para essa escola que é simbólica para a gente, mas na prefeitura nós queremos fazer para todas", afirmou.

O candidato também disse que é preciso instituir as brigadas voluntárias de incêndios. "Vamos fazer a regulamentação, um decreto para a criação dessas brigadas. Se for necessário um projeto de lei, enviaremos também para a Câmara Municipal. As brigadas voluntárias vão ser formadas em BH. É a forma de você também minimizar os efeitos de uma seca tão prolongada, cuidando para que esses incêndios não aconteçam, porque prevenção também é ação imediata", disse.

Outro ponto levantado pelo candidato é a necessidade de obras para a contenção de chuvas. "Obras importantes que nós faremos, junto com o governo do presidente Lula, de contenção de encostas, de saneamento básico através de parques lineares e não mais essa cobertura dos córregos através de asfalto. Nós vamos ter uma política ambiental justa para Belo Horizonte", afirmou.

Para Correia, a gestão do prefeito Fuad Noman não exerceu políticas públicas voltadas para o meio ambiente. "Faltou prevenção, faltou política pública real para a questão ambiental. Eu estou ouvindo agora o prefeito dizendo que que ele vai ampliar o número de árvores a ser plantado. Ora, por que ele não fez isso durante esse período que esteve no governo e está anunciando para frente? Ninguém acredita. O nosso programa tem uma árvore por habitante", disse.

