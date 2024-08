Um incêndio atinge uma área de vegetação às margens da Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (26/8). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas estão concentradas na altura do Bairro Alpes.

De acordo com a corporação, há risco para residências, e o fogo também ameaça a rede elétrica, prejudicando a visibilidade na via. A reportagem acionou a Cemig e aguarda retorno.

Informações preliminares indicam que um restaurante e veículos próximos foram atingidos.

“Uma viatura está se deslocando para lá em apoio à equipe que já está realizando o combate. O local possui trechos bastante íngremes e de difícil acesso”, disse a assessoria do Corpo de Bombeiros em comunicado às 20h.

Em alerta

O EM mostrou que a grande quantidade de focos de incêndio na Região Centro-Oeste do Brasil influenciou as condições do ar em Minas Gerais. De acordo com o site IQAir de monitoramento da qualidade do ar, o Triângulo Mineiro está sob alerta para condições insalubres.

A previsão é que as condições melhorem a partir desta terça-feira (27/08), quando os ventos começarão a soprar do oceano para o interior do continente. Ainda assim, o Triângulo Mineiro e o Oeste do estado continuarão a ser influenciados pelo transporte da fumaça decorrente das queimadas no Centro-Oeste. Minas Gerais continua a registrar focos de incêndio, o que também afeta a qualidade do ar no estado.