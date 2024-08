Os acusados do assassinato de Brenda Rick Cândido, de 45 anos, vão a julgamento nesta terça-feira (27/8) no 1º Tribunal do Júri, no Fórum Barro Preto. O feminicídio ocorreu em 4 de junho de 2022, por pelo menos 11 facadas e o corpo da vítima foi encontrado carbonizado na Rua Estrada, no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte. Os réus são Cláudio Gonçalves do Nascimento, Joelson Lauriano da Costa Filho e Aline dos Santos.

A identificação do corpo, na época, foi feita pela mãe da vítima, e esta ocorreu pela arcada dentária, prótese de silicone e aparelho ortodôntico.











O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) ofereceu denúncia contra os três réus. O feminicídio foi qualificado como motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima. O motivo seria vingança contra o término do relacionamento entre Brenda e Cláudio.





“Consta do inquérito policial que, no dia 04/06/2022, durante o período diurno, os denunciados mataram a vítima Brenda Rick Cândido (...). Consta ainda que, no dia 04/06/2022, por volta das 23h, na Rua Estrada, 182, Bairro Goiânia, Belo Horizonte, os denunciados, firmados no propósito de ocultar o cadáver da vítima, o desovaram no referido endereço e, em seguida, atearam-no fogo, evadindo imediatamente”, relata a peça acusatória.





A acusação reforça, ainda, que as investigações policiais mostram que a vítima e o denunciado Cláudio tiveram um relacionamento amoroso e também relata a maneira como ocultaram o corpo.

“O relacionamento foi permeado, durante todo o seu tempo, por dois comportamentos agressivos de cunho físico e psicológico por parte do denunciado para com a ofendida. Segundo se apurou, quando dos fatos, o denunciado Cláudio, firme em seu propósito de matar a vítima em conluio com os demais denunciados, atraiu a vítima para a casa dos denunciados Joelson e Aline e, dentro do interior da residência, ceifaram a vida da ofendida. Os denunciados, com os propósitos de ocultar o cadáver, no dia dos fatos, retiraram o corpo da vítima do interior da residência, envolto sobre lençóis, e colocaram-no dentro do porta-malas de um veículo automotor. Em seguida, os denunciados deslocaram-se para a Rua Estrada, nº 182, bairro Goiânia, oportunidade em que retiraram o corpo do porta-malas do veículo, colocaram-no entre resíduos, no chão, despejaram um líquido em cima do corpo e, em seguida, atearam fogo”.

A Promotoria também diz que os acusados lavaram o local do crime com água sanitária e amaciante para tentar dificultar e ocultar o local da morte. Os réus também utilizaram o cartão alimentação de Brenda no comércio local para tentar simular que a vítima estava viva.