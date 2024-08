Liliana Nunes Guimarães Cunha, presidente da Associação do Quilombo dos Luízes, apresenta as obras ao prefeito Fuad Noman

Fuad Noman (PSD), prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, visitou hoje o Quilombo dos Luízes, na Região Oeste da capital. A agenda contemplou uma vistoria nas obras de drenagem realizadas no local pela Prefeitura para minimizar os impactos da chuva, além da instalação de pontos de wi-fi nesse e em outros quilombos.

Mas, além da agenda de prefeito, Fuad Noman falou sobre propostas para sua possível reeleição. Aproveitando o trabalho de drenagem realizado no Quilombo dos Luízes, o candidato ressaltou a importância das pequenas obras para evitar enchentes em Belo Horizonte.





Quanto ao Orçamento Participativo, Fuad Noman explicou que a edição 2024/2025 contempla apenas vilas e favelas, que são as áreas mais carentes de Belo Horizonte. “O Orçamento Participativo antigo contemplava toda a cidade e os bairros mais importantes acabavam se sobressaindo e ganhando obras em detrimento das pequenas obras. E o resultado tá aqui. Nos não podemos deixar de fazer as pequenas obras. Lá no gabinete da Afonso Pena eu não consigo saber do que esse pessoal tá precisando. A gente precisa ouvir a população e o Orçamento Participativo tem essa capacidade”, avaliou o candidato.

Fuad Noman defende criar plano de carreira para médicos

Questionado a respeito das críticas do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), que é candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, a respeito da Saúde na capital, Fuad Noman se esquivou. O prefeito de Belo Horizonte disse que está simplesmente continuando o programa definido no plano de governo do ex-prefeito Alexandre Kalil. “Provavelmente tem alguma coisa que ele (Mauro Tramonte) acha que o Kalil errou e quer consertar”.

Fuad aproveitou a pergunta para ressaltar o trabalho que pretende realizar na Saúde caso seja reeleito. Umas das principais preocupações é criar uma carreira para os médicos. “Nós contratamos quase 900 médicos, que não são permanentes porque não têm carreira, como os enfermeiros e auxiliares de enfermagem”.

Hospital referência para tratamento do câncer

Outras medidas que Fuad Noman pretende implementar, caso seja reeleito à Prefeitura de Belo Horizonte, é continuar a reparação dos centros de saúde, a conclusão da maternidade do Hospital Municipal Odilon Behrens (prevista para o ano que vem), a implantação e integração do prontuário eletrônico (também previsto para o ano que vem), a construção de um hospital que será um centro de referência para o tratamento do câncer.

A criação de um centro de diagnóstico do autismo é outro trabalho destacado por Fuad Noman. A Prefeitura de Belo Horizonte está qualificando os psicólogos e assistentes sociais das escolas municipais para que possam atender às pessoas com espectro autista. “As escolas particulares não prestas esse serviço e esses alunos vêm para a escola publica, que está se preparando para acolher essas pessoas”, explicou o candidato.

Novos viadutos na Cristiano Machado podem poupar 20 minutos no trânsito

O último ponto tratado por Fuad Noman foi a mobilidade urbana. Para ele, o maior problema de Belo Horizonte estão os grandes corredores de tráfego. “Na Cristiano Machado estamos fazendo quatro viadutos que, segundo estudos, devem reduzir em 20 minutos o prazo de deslocamento pela avenida”, respondeu o candidato, que também citou projeto de melhorias na Avenida Amazonas e a importância do Anel Rodoviário.