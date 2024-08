Com o objetivo de consolidar uma base sólida para as eleições de 2026, os partidos em Minas Gerais intensificaram a busca por candidaturas competitivas

Com a nova regra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições deste ano, que determina que os partidos políticos ou federações poderão lançar um total de candidatos de até 100% das vagas a serem preenchidas na Câmara Municipal mais um, o ranking de candidaturas mostra o PSD como o maior número de concorrentes em Minas. De acordo com dados da Justiça Eleitoral, a legenda tem 6.210, entre postulantes a prefeito, vice e vereador. Na segunda posição, está o MDB, com 5.639 candidaturas, seguido do Republicanos, com 5.178. Na segunda posição, está o MDB, com 5.639 candidaturas, seguido do Republicanos, com 5.178.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No topo da lista, o PSD se destaca com 265 candidatos a prefeito, incluindo o atual chefe do Executivo de Belo Horizonte, Fuad Noman, que tenta a reeleição. O partido também aposta em 215 nomes para vice-prefeito e lançou 5.730 candidatos às Câmaras Municipais.

Em conversa com o Estado de Minas, o presidente do partido, o deputado estadual Cássio Soares, responsável pelas articulações, afirma que o trabalho realizado tem refletido no crescimento do PSD, que fez um trabalho “prévio e planejado” para potencializar a legenda e ocupar grandes espaços. Segundo ele, o grupo pretende construir bases eleitorais capacitadas para o “bem da população” e com foco em 2026.

“Estamos preocupados com a qualidade, o que demandou um trabalho árduo. Temos hoje grandes candidaturas, competitivas e de excelente qualidade. Vejo o PSD com a condição de ocupar o maior espaço do nosso estado exatamente por essa captação, que traz uma condição favorável e presta um serviço de qualidade para nossos eleitores”

afirmou o deputado estadual Cassio Soares



O MDB segue a mesma linha estratégica. Ocupando o segundo lugar em número de candidaturas, a legenda em BH aposta no presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, para ser prefeito. A reportagem tentou contato com Newton Cardoso Jr., presidente do partido em Minas, mas não obteve resposta. No entanto, um integrante do alto escalão da legenda revelou que os números indicam um crescimento consistente do partido no estado, que já conta com 188.364 filiados, o maior número em Minas. Em 2024, o MDB apresenta 206 candidatos a prefeito, 194 a vice-prefeito e 5.239 candidatos a vereador.

Em terceiro lugar, o Republicanos surge com 5.178 candidaturas, sendo 200 para prefeitos, 149 para vice-prefeitos e 4.829 para vereadores. O deputado federal Euclydes Pettersen, presidente da sigla no estado, afirmou que o número representa a consolidação do partido em 2026.

“Assumimos a presidência com o compromisso de fortalecer o partido em Minas. Buscamos os melhores nomes para alcançar nossos objetivos. Acredito que o terceiro lugar é uma posição sólida e quero continuar investindo nos candidatos com real viabilidade eleitoral. Falo em nome de todos os Republicanos. Visitamos todos os municípios do estado, e essa presença será crucial para 2026”

disse o deputado federal, Euclydes Pettersen



O Republicanos se destaca por seus cabos eleitorais influentes. Contando com o senador Cleitinho e o deputado federal Gilberto Abramo, o partido ganhou um reforço significativo com a chegada do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. Em Belo Horizonte, a disputa é liderada por Mauro Tramonte, que também conta com o apoio do governador Romeu Zema (Novo).

Na quarta posição, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta 160 candidaturas para prefeito, incluindo a de Bruno Engler em BH. Para vice-prefeituras, o partido tem 193 candidatos. Nas Câmaras Municipais, o PL registra 4.818 nomes, totalizando 5.171 candidaturas.

“Primeiramente, trabalhamos muito e observamos um ponto positivo: uma parcela significativa da sociedade adota os princípios do PL, manifestando oposição à esquerda e ao PT. O partido é o melhor representante dessa causa, combatendo as linhas socialistas e o comunismo. Embora tenha sido uma postura ousada, percebemos que muitos estão se conscientizando sobre a necessidade de tomar uma posição firme. Isso explica o grande número de procura que tivemos”, explicou o presidente do PL em Minas, deputado federal Domingos Sávio







*A reportagem baseou-se em números divulgados pelo DivulgaCand da Justiça Eleitoral, com resumo atualizado em 16/8, um dia após o fechamento do registro das candidadaturas.

Confira os 10 partidos com maior número de candidaturas

PSD

Prefeitos: 265

Vice-prefeitos: 215

Vereadores: 5.730

Total: 6.210

MDB

Prefeitos: 206

Vice-prefeitos: 194

Vereadores: 5.239

Total: 5.639

REPUBLICANOS

Prefeitos: 200

Vice-prefeitos: 149

Vereadores: 4.829

Total: 5.178

PL

Prefeitos: 160

Vice-prefeitos: 193

Vereadores: 4.818

Total: 5.171

PP

Prefeitos: 163

Vice-prefeitos: 159

Vereadores: 4.681

Total: 5.003

PT

Prefeitos: 214

Vice-prefeitos: 222

Vereadores: 4.076

Total: 4.512

UNIÃO

Prefeitos: 171

Vice-prefeitos: 157

Vereadores: 4.641

Total: 4.969

PSDB

Prefeitos: 133

Vice-prefeitos: 130

Vereadores: 3.374

Total: 3.637

PDT

Prefeitos: 96

Vice-prefeitos: 111

Vereadores: 3.518

Total: 3.725

AVANTE