Zema anuncia 'venda de bebê reborn governo Lula': 'Apertou, faz caquinha'

O governador Romeu Zema (Novo) aproveitou o recente destaque dos bebês reborn para criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por meio de suas redes sociais nesta quinta-feira (15/5), ele publicou uma montagem com a imagem dos dois políticos.

"Vendo bebê reborn governo Lula. Custa caro; apertou, faz caquinha, mas finge ser fofo", aparece escrito na imagem.

Na legenda, Zema ainda afirmou que o governo federal "vive no passado e pesa no bolso". Com a proximidade das eleições presidenciais de 2026, o governador vem buscando se apresentar como um opositor ao petista e se cacifar como uma alternativa da direita, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível até 2030.

O aumento no tom e na forma como as críticas vêm sendo feitas ao presidente ocorrem a partir do momento em que o governador contratou o marqueteiro Renato Pereira, conhecido por sua atuação junto ao ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.

Em outro momento, Zema chegou a tentar associar o Partido dos Trabalhadores ao escândalo do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), no qual foi divulgado que descontos não autorizados na folha de pagamento eram realizados por associações e entidades sindicais de aposentados e pensionistas sem autorização. A sigla está processando o governador na Justiça do Distrito Federal.

Já o bebê reborn, que são bonecas hiper-realistas, ganhou as redes sociais após uma matéria do "Fantástico" apresentado no último domingo (11/5). A situação fez com que até o deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL-MG) protocolasse um projeto de lei para proibir que os bonecos recebam atendimento em hospitais.

