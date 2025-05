Lula confirma fala de Janja sobre TikTok na China: 'Entende mais do que eu'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, nessa terça-feira (13/5). Ao comentar sobre a participação dela em um jantar oficial com Xi Jinping, Lula afirmou que Janja entende mais de redes sociais do que ele próprio. A fala foi uma resposta às críticas à declaração de Janja durante o encontro, em Pequim, em que ela teria se dirigido diretamente ao presidente chinês para alertar sobre os efeitos nocivos do TikTok.

Segundo Lula, a primeira-dama tomou a palavra após ele solicitar a Xi o envio de um representante de confiança para tratar da regulamentação das plataformas. Na ocasião, Janja pontuou que mulheres e crianças brasileiras têm sido alvo frequente de ataques na plataforma chinesa. Ela ainda teria dito que a plataforma contribui para o avanço da extrema direita no Brasil.

"O fato de minha mulher ter pedido a palavra se deve ao fato de que ela não se considera uma cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede social do que eu", disse, acrescentando que não houve qualquer atitude desrespeitosa por parte da esposa.

Nos bastidores, o episódio provocou desconforto em parte da comitiva brasileira, que considerou a fala de Janja inadequada e fora do protocolo, já que o evento não previa falas. Apesar disso, Xi Jinping afirmou que o Brasil tem total autonomia para regulamentar, ou até mesmo proibir a atuação da rede social no país.

"A Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil em relação às mulheres e crianças. O presidente Xi disse que o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Nós precisamos regulamentar", contou Lula.

Lula demonstrou irritação com o vazamento da conversa, que, segundo ele, era confidencial. "A primeira coisa que acho estranha é como essa pergunta chegou à imprensa, porque estavam só meus ministros lá, o [presidente do Senado, Davi] Alcolumbre e o [deputado] Elmar [Nascimento]. Alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que aconteceu em um jantar que era algo muito pessoal e confidencial", afirmou Lula.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo Lula, Xi se comprometeu a enviar um representante para tratar o tema das redes sociais. "Não é possível que continuemos com as redes sociais cometendo os absurdos que cometem. Foi uma coisa normal, e ele [Xi] vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que podemos fazer nesse mundo digital", disse Lula.