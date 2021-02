Nova geração: Artistas mineiros reinventam o humor no TikTok

(foto: Montagem sobre fotos de Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press e arquivo pessoal) TikTok. A rede social é a que mais cresce no mundo e basicamente permite ao usuário publicar vídeos de até um minuto. O forte são vídeos de até 15 segundos, com grande apelo para o humor. Muitas pessoas ganharam projeção nacional, entre eles quatro mineiros que ajudaram a popularizar a plataforma. Durante o distanciamento social forçado pela pandemia de COVID-19, não há quem ainda não conheça o aplicativo. A rede social é a que mais cresce no mundo e basicamente permite ao usuário publicar vídeos de até um minuto. O forte são vídeos de até 15 segundos, com grande apelo para o humor. Muitas pessoas ganharam projeção nacional, entre eles quatro mineiros que ajudaram a popularizar a plataforma.









Junto a outros humoristas, Lorrane conta do orgulho pelo trabalho feito pelos conterrâneos. “Acompanho muitos mineiros e fico feliz de ver eles também levando o nome de Minas Gerais para todo o Brasil com o nosso jeito de ser, de falar. Nós mineiros, como todos os outros estados, temos o jeitinho de agir, de conversar e é muito legal mostrar que somos diferentes, cada um do seu jeito, mas que a galera gosta do nosso trabalho”, declara Pequena Lo.





“Sempre quis fazer vídeos”





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isai%u0301as (@isaiaslvas) Se você já passeou pelo TikTok muito provavelmente caiu em algum vídeo de um garoto vestido com uma peruca vermelha e blusa colada rosa, mostrando situações que vão desde o BBB 21 até amizade, salas de aula, passando por relacionamentos amorosos. Esse é Isaías Silva, de 22 anos, natural de Sete Lagoas.





Ele conta que sonhava ter seguidores e relevância na plataforma, mas que, quando de fato aconteceu, foi tão repentino que se tornou estranho. “Sempre gostei de assistir e sempre quis fazer vídeos, no início ninguém acreditava porque é uma realidade tão distante, é aquela coisa, né?! Eu só vejo se acontecer na minha frente”, conta o mineiro.





O humorista pretende continuar a fazer conteúdo, crescendo com o público, amadurecendo as piadas, mas levando os seguidores que já estão com ele. Segundo Isaías, “o que faz graça hoje, amanhã já perdeu a graça, mas espero sim continuar com esse o novo humor que a galera consome”.

Sotaque marcantes

O sotaque carregado de Gustavo Tubarão, como é conhecido on-line, é a marca dos vídeos do mineiro nascido em Cana Verde, sul de Minas. A identificação do público com Tubarão está justamente no “mineirês” do dialeto, na espontaneidade e na originalidade para mostrar o dia a dia na cidade de cinco mil habitantes. Muito tímido, quando começou a maioria dos conhecidos tiravam sarro de Gustavo e lembravam que já existiam muitas outras pessoas que faziam vídeos cômicos nas redes sociais. Mas hoje, o criador de conteúdo conquistou a independência financeira graças aos vídeos que publica.





Sobre o título de humorista, Gustavo discorda um pouco. “Não me considero humorista porque eu raramente faço piadas, de sentar na cadeira e pensar nelas, me considero bem humorado. E eu gosto de falar sobre outras coisas também, que fogem da veia cômica”, explica. Além disso, Tubarão se sente contente pelas pessoas que Minas tem conseguido alçar a lugares de importância na internet.





“Vejo isso [a nova geração de humoristas que nasceu nas redes sociais] e fico muito feliz, porque são amigos meus, que troco muita ideia. É muito feliz porque antigamente era muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, para tudo, não só internet, e agora está mais difuso nas regiões”, afirma o digital influencer.

Thiago Garcia Peixoto, mais conhecido como Thiago Tizzy, conta que os amigos já falavam sobre o bom humor do mineiro e sugeriram a ele que fizesse um canal no Youtube, mas foi a pandemia que o impulsionou. “Quando surgiu o TikTok, eu via minha namorada fazendo vídeo de danças e pensei que eu poderia fazer alguns vídeos porque pandemia, né? Não estava fazendo muita coisa”.

Thiago é de Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, e conta com mais de três milhões de seguidores na plataforma, onde publica majoritariamente vídeos sobre experiências comuns a jovens com o humor como fio condutor.

(*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves)