Fake news: post inventa encontro noturno entre Janja e Macron em Roma

É falso que a primeira-dama Janja da Silva se encontrou com o presidente da França, Emmanuel Macron. Não há evidências de que a história narrada no vídeo ocorreu. Veículos de imprensa brasileiros e franceses não fazem menção a este assunto. Além disso, as fotos que mostram Janja e Macron próximos um ao outro e que são utilizadas para ilustrar o post não são recentes. Elas foram registradas durante a visita do presidente da França ao Brasil, em março de 2024.

A Secretaria de Comunicação do governo federal informou que não houve encontro entre a primeira-dama e o presidente da França. “Janja acompanhou o presidente Lula em todos os momentos da viagem a Roma”, informou a pasta.

Janja e Lula chegaram juntos em Roma no dia 25 de abril. Ambos participaram do velório do Papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Na manhã seguinte, estiveram no funeral do líder religioso e, em seguida, embarcaram de volta para o Brasil. O casal ficou hospedado na Embaixada do Brasil na capital italiana.

Apesar de mencionar uma suposta gravação de câmera de segurança e um áudio que comprovariam o encontro entre Janja e Macron, o perfil no TikTok não comprovou a existência desses arquivos.

Em 2024, quando Lula e Janja receberam o francês no Palácio do Planalto, em Brasília, a primeira-dama foi condecorada por Macron como oficial da Ordem Nacional da Legião de Honra. A honraria é concedida pelo governo francês a pessoas que se destacam em temas importantes ao país europeu. As fotos de ambos se cumprimentando foram feitas neste momento.

O perfil que publicou o vídeo foi procurado e não respondeu até a publicação deste texto.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação

O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. O post somou 19,6 mil compartilhamentos, 31,3 mil curtidas e 4,7 mil comentários até o dia 6 de maio.

Fontes que consultamos

Buscamos por notícias que indicassem uma visita de Janja a Macron em Roma na madrugada do dia 26 de abril. Também pesquisamos a origem das fotos utilizadas para ilustrar o conteúdo. Depois, procuramos as assessorias de imprensa dos governos brasileiro e francês. O país europeu não respondeu. Por fim, questionamos o autor da postagem sobre o vídeo e o áudio citados no vídeo, mas não houve retorno.

Por que o Comprova investigou essa publicação

