Lula e Janja acompanham velório do papa Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve no velório do papa Francisco, nesta sexta-feira (25/4), na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O petista esteve acompanhado da primeira-dama Janja e de uma comitiva com diversas autoridades.

“Estivemos compartilhando a emoção e a devoção com todos que vieram prestar as merecidas homenagens ao Santo Padre. Que sua sabedoria, coragem e compaixão sigam iluminando os corações de todos nós”, disse.

Estiveram ao lado de Lula e Janja a ex-presidente Dilma Rousseff, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), além de ministros e parlamentares.

Lula vai ficar em Roma até sábado, quando o papa Francisco será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, uma das seis basílicas papais e uma das quatro localizadas em Roma. O santuário é o maior em homenagem à Virgem Maria e a igreja favorita do sumo pontífice.

Também devem passar pelo Vaticano uma série de autoridades, como os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump; da Argentina, Javier Milei; e da França, Emmanuel Macron. A Santa Sé afirmou que pelo menos 50 chefes de estado acompanharão o funeral do Papa.