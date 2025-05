Janja usou véu durante velório do papa Francisco, ao contrário do que afirmam publicações virais

Uma foto de Rosângela Lula da Silva no funeral do papa Francisco em 26 de abril de 2025 foi compartilhada mais de 2 mil vezes nas redes sociais acompanhada da alegação de que ela foi a única primeira-dama a não usar véu na cerimônia. Entretanto, Janja, como é mais conhecida, aparece usando a vestimenta em registros oficiais e da imprensa. Além disso, outras primeiras-damas também foram vistas sem o véu.

'URGENTE: Janja é a única primeira-dama presente no velório do Papa Francisco a não usar véu', diz a legenda de uma publicação no X. Alegações semelhantes circulam ainda no Telegram, no Facebook, no Threads, no TikTok e no Instagram. O conteúdo também foi compartilhado pela deputada federal Bia Kicis (PL).

Os conteúdos começaram a circular após a realização do funeral do papa Francisco no último 26 de abril, no Vaticano. A cerimônia contou com a presença de dezenas de líderes mundiais e cerca de 200 mil fiéis.

Apesar de aparecer sem o véu em alguns momentos, Janja usou a vestimenta durante a cerimônia, como é possível verificar em um dos registros publicados no Instagram do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em outras imagens publicadas no banco de imagens Getty Images (1, 2), o véu de Janja é ainda mais visível.

Janja tampouco foi a única primeira-dama vista sem a peça. Registros do Getty Images mostram as primeiras-damas da Ucrânia e da França sem o véu.

O Checamos não localizou nenhuma publicação do Vaticano que explicite a exigência do uso da vestimenta no velório do papa. Artigos da imprensa italiana e da imprensa católica informam que o Vaticano recomenda que mulheres usem véu, mas que isso não é obrigatório.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

