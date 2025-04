Lula após funeral: 'Quisera Deus que o próximo papa fosse igual a ele'

Após a missa fúnebre de Francisco, o presidente Lula disse a jornalistas esperar que próximo papa escolhido pela Igreja Católica seja igual a Francisco.

"Quisera Deus que o próximo papa fosse igual a ele, com o mesmo coração dele, com os mesmos compromissos religiosos dele, com os mesmos compromissos com o combate a desigualdade que tinha o papa Francisco. Então, eu volto para o Brasil certo que nós cumprimos os nossos deveres, como cristãos, religiosos e políticos de vir no enterro de uma pessoa admirável como o papa Francisco", afirmou o presidente na pista do aeroporto de Roma, pouco antes de embarcar de volta ao Brasil.

Mais de 50 chefes de Estado e 10 monarcas em exercício compareceram na Praça de São Pedro para a missa do funeral do papa Francisco neste sábado (26/4).

Além de Lula, também estiveram presentes Javier Milei, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky e Donald Trump — que chegou à Roma na sexta-feira (25/4), na primeira viagem ao exterior desde que o republicano voltou ao poder.