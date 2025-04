Corpo do papa é recebido na Santa Maria Maior por refugiados e trans

Fiéis comparecem à cerimônia fúnebre do Papa Francisco na Praça de São Pedro, no Vaticano Tiziana FABI / AFP

Carregadores levam o caixão do Papa Francisco dentro da Basílica de São Pedro, no final da missa da cerimônia fúnebre Tiziana FABI / AFP

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa, a primeira-dama , Rosangela Lula da Silva Alberto PIZZOLI / AFP

(1ª FILEIRA - DA E PARA A dir.) O presidente dos EUA, Donald Trump, e sua esposa, Melania Trump, o presidente da Estônia, Alar Karis, o rei da Espanha, Felipe VI, (2ª FILEIRA) O presidente da Polônia, Andrzej Duda, e sua esposa, Agata Kornhauser-Duda, o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., e a primeira-dama, Liza Araneta Marcos Isabella BONOTTO / AFP

O cardeal italiano Giovanni Battista Re abençoa o caixão do Papa Francisco Tiziana FABI / AFP

O cardeal italiano Giovanni Battista Re abençoa o caixão do Papa Francisco AFP

Cardeais comparecem à cerimônia fúnebre do falecido Papa Francisco na Praça de São Pedro, no Vaticano Filippo MONTEFORTE / AFP

Mulher chora em último adeus ao papa Piero CRUCIATTI / AFP

Participantes, líderes mundiais, membros da realeza e membros do clero no funeral do papa AFPAndreas SOLARO / AFP

Gárgula observando a cerimônia fúnebre do Papa Francisco na Praça de São Pedro Filippo MONTEFORTE / AFP

Fiéis choram a morte do papa Isabella BONOTTO / AFP

Membros do público seguram uma faixa com os dizeres "Muito humano" Alberto PIZZOLI / AFP

Pessoas se reúnem na Via della Conciliazione durante a cerimônia fúnebre do Papa Francisco, perto do Vaticano HENRY NICHOLLS / AFP

Voluntário acende uma vela no memorial do Papa Francisco durante o funeral do pontífice JEFF PACHOUD / AFP

Freiras esperam sob uma faixa com a inscrição em italiano "Obrigado, Francisco" durante a cerimônia fúnebre do papa, no centro de Roma Piero CRUCIATTI / AFP

Carregadores levam o caixão durante a cerimônia fúnebre na Praça de São Pedro Filippo MONTEFORTE / AFP

Pessoas se reúnem ao longo da Via dei Fori Imperiali enquanto o caixão do Papa Francisco é transportado da Basílica de São Pedro para a Basílica de Santa Maria Maggiore AFPDamien MEYER / AFP

Fiéis se reúnem ao longo do trajeto enquanto o caixão do Papa Francisco é transportado da Basílica de São Pedro para a Basílica de Santa Maria Maggiore no papamóvel Piero CRUCIATTI / AFP

Fiéis tiram fotos com seus celulares do caixão enquanto papa é transportado de papamóvel da Basílica de São Pedro para a Basílica de Santa Maria Maggiore HENRY NICHOLLS / AFP

Fiéis assistem passagem do caixão do papa Piero CRUCIATTI / AFP

Fiéis se despedem do papa Francisco Piero CRUCIATTI / AFP

Fiéis se reúnem ao longo do trajeto enquanto o caixão do Papa Francisco é transportado da Basílica de São Pedro para a Basílica de Santa Maria Maggiore no papamóvel Piero CRUCIATTI / AFP

Fiéis se reúnem ao longo do trajeto enquanto o caixão do Papa Francisco é transportado da Basílica de São Pedro para a Basílica de Santa Maria Maggiore no papamóvel Piero CRUCIATTI / AFP

Pessoas carentes seguram rosas brancas enquanto o caixão do Papa Francisco chega para ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore Stefano Costantino / AFP

Cortejo leva Francisco à Basílica de Santa Maria Maggiore Piero CRUCIATTI / AFP

Carregadores levam o caixão do falecido Papa Francisco para a Basílica de Santa Maria Maggiore, seu local de descanso final Stefano Costantino / AFP

Cortejo leva Francisco à Basílica de Santa Maria Maggiore Piero CRUCIATTI / AFP

Corpo de Francisco chega à Basílica de Santa Maria Maggiore Piero CRUCIATTI / AFP

Caixão de Francisco antes de entrar na Basílica de Santa Maria Maggiore Piero CRUCIATTI / AFP

O caixão do Papa Francisco levado por carregadores até a Basílica de Santa Maria Maggiore AFP