Relembre a passagem do papa Francisco pelo Brasil

Foi em 2013, apenas quatro meses depois de se tornar papa, que Francisco veio – pela primeira e única vez – ao Brasil. O Sumo Pontífice, que morreu nesta segunda-feira (21/4), participou da 28ª Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. O argentino tinha 88 anos e estava em seu 12º ano à frente da Igreja Católica.

Durante sua passagem pelo Brasil, o papa chegou a atrair entre 3,5 milhões e 3,7 milhões de pessoas para uma missa campal, nas areias de Copacabana, em 28 de julho de 2013. A celebração encerrou a agenda do evento cristão, que teve por tema "Ide e fazei discípulos de todos os povos!". Além do evento, a visita do Papa ao Brasil contou com uma ida a Aparecida (SP) e a hospitais e comunidades do Rio de Janeiro.

No dia antes da celebração, foi realizada uma vigília, que durou toda a madrugada. Cerca de 3 milhões de fiéis participaram do rito.

Veja detalhes da vinda do papa ao Brasil

O papa Francisco chegou ao Brasil em 22 de julho, no Aeroporto do Galeão, sendo recebido em cerimônia oficial pela então presidente, Dilma Rousseff, pelo governador do Rio de Janeiro na época, Sérgio Cabral, e o prefeito Eduardo Paes.

No trajeto até o Centro da cidade, o esquema de segurança falhou: centenas de fiéis se aproximaram do papamóvel, causando tumulto. Cerca de 200 mil pessoas acompanharam o trajeto. No mesmo dia, ele saudou os fiéis na Catedral Metropolitana e seguiu para a residência do Sumaré, onde ficou hospedado.

Francisco deixou o dia 23 reservado para descansar e participar de encontros privados e orações. No dia 24 de julho, viajou de helicóptero até Aparecida (SP), onde celebrou uma missa solene para 15 mil fiéis. Cerca de 200 mil pessoas acompanharam do lado de fora, saudando o religioso após a celebração. No fim do dia, ele voltou ao Rio de Janeiro.

Em 25 de julho, começou a agenda da Jornada Mundial da Juventude, com uma visita ao Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus, que atende dependentes químicos. No local, o papa recordou a missão de São Francisco de Assis.

“Quis Deus que meus passos, depois do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, se dirigissem para um particular santuário do sofrimento humano, que é o Hospital São Francisco de Assis. É bem conhecida a conversão do Santo Patrono de vocês: o jovem Francisco abandona riquezas e comodidades para fazer-se pobre no meio dos pobres, entende que não são as coisas, o ter, os ídolos do mundo a verdadeira riqueza e que estes não dão a verdadeira alegria, mas sim seguir a Cristo e servir aos demais; mas talvez seja menos conhecido o momento em que tudo isto se tornou concreto na sua vida: foi quando abraçou um leproso”, disse.

Em seguida, fez visita à comunidade de Varginha, em Manguinhos, entrando na casa de alguns moradores. Ele também ouviu confissões de jovens e almoçou com jovens detentos, na Quinta da Boa Vista.

À noite, participou da Cerimônia de Acolhida da JMJ na Praia de Copacabana. No dia seguinte, participou da tradicional Via Sacra, falando sobre o sofrimento de Jesus nos rostos dos jovens em dificuldades.

Missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude, em 2013, reuniu milhares de pessoas Tasso Marcelo/AFP/Getty Images

O dia 27 de julho foi marcado pela vigília com mais de 3 milhões de pessoas. Além disso, o papa Francisco celebrou uma missa para clérigos e seminaristas e se encontrou com a classe dirigente e cultural.

O evento terminou no dia seguinte, com a missa história, reunindo 3,7 milhões de pessoas. Antes de celebrar, Francisco percorreu a Avenida Atlântica no papamóvel, sendo seguido por fiéis, que tentavam lhe dar presentes e receber bênçãos.

Após a missa, Francisco usou o antigo Twitter para dizer que o ato público foi “inesquecível”. "Inesquecível Festa de Acolhida em Copacabana! Que Deus lhes abençoe a todos!”, publicou à época.