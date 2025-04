Dom Walmor sobre o papa Francisco: deixa um 'tesouro inesgotável'

O arcebispo de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, divulgou mensagem de pesar pelo falecimento do papa Francisco, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (21/04), na Casa Santa Marta, onde residia, no Vaticano, Itália. Na mensagem, divulgada por meio da redes sociais, dom Walmor agradece a contribuição de Francisco à igreja e destaca o legado deixado por ele como um “tesouro inesgotável”.

Confira a mensagem de dom Walmor, na íntegra:

“Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Recebemos com grande pesar a notícia da morte do papa Francisco. Nosso pesar profundo é iluminado pela luz da ressurreição de Cristo, a certeza da vida plena. Professamos a nossa fé em Cristo ressuscitado e a certeza do papa Francisco presente em Deus, recebendo grande recompensa por tudo aquilo que realizou como pastor na igreja, como sucessor do apóstolo Pedro.

Deus o recompense por tudo. O papa deixa um legado importantíssimo para a nossa igreja, uma igreja chamada a ser presença no coração do mundo contemporâneo, para tocar o seu coração e abrir novos rumos. Louvamos a Deus pelo ministério do Papa Francisco, particularmente como pastor na igreja sucessor do apóstolo Pedro. Sua herança é um tesouro inesgotável.

Deixa-nos, portanto, uma herança para darmos continuidade a um caminho: a igreja respondendo aos desafios do tempo atual. Deus seja louvado pelo papa Francisco. E o nosso pesar se transforma em gratidão e reverência, sobretudo, em compromisso com o caminho de uma igreja em saída missionária de comunhão, participação e vigorosa na missão.

Oremos por ele, agradecidos por tudo. Que sejamos fiéis ao caminho que ele nos apontou e aos horizontes que ele nos desenhou.”