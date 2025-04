Arcebispo dom Walmor reza pela paz durante missa na catedral de BH

Dia de festa nas igrejas, capelas, mosteiros e demais espaços católicos de Minas para celebrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na capital, o arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo presidiu a missa do Domingo de Ramos (13), na Catedral Cristo Rei, na Região Norte, com a presença de cerca de mil pessoas. No início da celebração eucarística que deu início às tradicionais cerimônias da Semana Santa, o arcebispo fez a bênção dos ramos em área ao ar livre.

"A Semana Santa, nossa Semana Maior, é um tempo de reflexão, de lembrar que devemos os passos de Jesus. Ele é o caminho, não devemos ter medo de segui-lo", disse o arcebispo. Em dias tão conturbados no mundo, com guerras e outros conflitos, dom Walmor ressaltou que Cristo Rei representa a paz. "É Ele o Senhor da paz. O mundo precisa de nós como discípulos de Cristo. Devemos ser fortes e corajosos."

Também antes da celebração eucarística desta manhã, iniciada às 10h30, o arcebispo recebeu um presente que considerou uma maravilha: o quadro (acrílica sobre tela) “Flores para o Cristo Rei”, do pintor e escritor carioca Oscar Araripe. A obra vai integrar o acervo da Cristo Rei. Presente à missa, Araripe considerou "uma honra" entregar o quadro que mostra Jesus entre flores coloridas.

Participação



Na missa na Catedral Cristo Rei, muitos fiéis levaram folhagens de diversos tipos. O pedreiro Vailson Ferreira e a filha Paolla de Oliveira, de 20, técnica de enfermagem, colheram ramos do Jardim da sua casa. "Este domingo é muito especial, dia de reflexão, início da Semana Santa ", afirmou o pai. Para Paolla, esta missa aponta um caminho: "Precisamos ir mais à igreja".

Residente em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a recepcionista Luciana Aparecida Nonato levou a filha Maria Alice, de 6 anos. "Venho com minha filha para que ela aprenda, desde cedo, sobre a religião católica, a participação na missa ", contou Luciana.

Serra da Piedade

Durante a Semana Santa, os féis poderão participar de várias cerimônias e ritos na Catedral Cristo Rei, que fica no Bairro Juliana, na Região Norte de BH (veja a programação de BH e região no sitearquidiocesebh.org.br).

Na Sexta-Feira da Paixão (18), os peregrinos vão “subir” a Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de BH para a Oração da via-sacra com caminhada penitencial. O destino final é Ermida da Padroeira de Minas Gerais, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade.

Significado



Primeiro dia da Semana Santa, o Domingo de Ramos tem missa, bênção dos ramos e a tradicional procissão lembrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele vem montado num burrinho e as pessoas, nas ruas, acenam com ramos para o filho de Davi. Esse momento marca o período conhecido como Paixão de Cristo, com a posterior crucificação e ressureição.



Vale lembrar que os ramos desde primeiro dia da Semana Santa têm uma finalidade importante: serão guardados e mais tarde queimados para uso na Quarta-feira de Cinzas. Nesse início da quaresma, durante a imposição das cinzas, o padre faz uma cruz na cabeça ou na testa do fiel indicando que “és pó e ao pós voltarás” – símbolo da fragilidade humana.

Programação



Confira os destaques da Semana Santa na Catedral Cristo Rei (Rua Campo Verde, 165, no Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte):



Dia 17

9h – Na quinta-feira santa, haverá a Missa da Unidade presidida pelo arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo, com a presença do clero da Arquidiocese de Belo Horizonte.



19h – será realizada a celebração eucarística da Ceia do Senhor com o rito do Lava-pés.

Dia 18

9h – Via-sacra pelas ruas próximas à catedral

15h – Ação Litúrgica

Dia 19

19h – Solene Vigília Pascal na Noite Santa

Dia 20

10h30 – Missa Solene da Ressurreição do Senhor