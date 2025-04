MG: Santuário do Caraça anuncia programação para Semana Santa

O Santuário do Caraça, em Santa Bárbara, na Região Central de Minas Gerais, terá programação especial para acolher visitantes e fiéis durante a Semana Santa, período de devoção e contemplação para religiões cristãs. As celebrações ocorrerão de 13 a 20 de abril de 2025, com eventos que incluem a Procissão de Ramos e a Missa da Vigília Pascal.



Um dos destaques da programação da Semana Santa 2025 no Santuário do Caraça é a apresentação do Grupo de Teatro Âncora, no Domingo de Ramos (13/4). Os presentes poderão assistir ao espetáculo "Os passos da agonia", montagem itinerante que vai percorrer os espaços do destino turístico retratando as dores de Cristo. Confira a programação completa:

Programação Semana Santa no Santuário do Caraça

13/4 (Domingo de Ramos)

11h: Missa com Procissão dos Ramos

14h: Apresentação do Grupo de Teatro Âncora com o espetáculo "Os passos da agonia" (Local: Calvário do Santuário)

14/4 (segunda-feira)

18h: Missa

15/4 (terça-feira)

18h: Missa

16/4 (quarta-feira)

7h: Missa

18h: Reflexão das Dores de Nossa Senhora

17/4 (quinta-feira)

18h: Missa da Ceia do Senhor e Lava-Pés

18/4 (Sexta-feira da Paixão)

9h: Via Sacra no Calvário

15h: Adoração da Cruz

18h: Oração do Ofício das Trevas

19/4 (Sábado Santo)

7h: Oração do Ofício de Nossa Senhora

19h: Missa da Vigília Pascal

20/4 (Domingo da Ressurreição)

11h: Missa de Páscoa

Turismo e religiosidade no Caraça

O Santuário do Caraça é um dos destinos mais procurados por turistas no estado, especialmente durante a Semana Santa. "É um momento em que os peregrinos, no alto da serra, têm como propósito celebrar Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, cujo mistério nos oferece salvação e liberdade", destaca o padre Adalberto Costa.

O complexo, tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Estadual, conta com conjunto arquitetônico formado pela primeira igreja de estilo neogótico do Brasil, o prédio do antigo colégio (hoje museu e biblioteca), a pousada com 57 apartamentos e quartos, e a fazenda do engenho, com 26 apartamentos.

O local possui enorme diversidade de fauna e flora, com raridades de animais e plantas no meio ambiente. Na ampla diversidade de sua fauna, há 386 espécies de aves, 42 espécies de répteis, 12 espécies de peixes e 76 espécies de mamíferos.