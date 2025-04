Fé, devoção e milagres: uma via-sacra por tesouros religiosos de Minas

O tempo é fértil em Minas para abrir o coração, trazer à luz a alma religiosa, admirar o melhor da cultura, conhecer ou retornar a espaços sagrados. Nas igrejas católicas do estado, começa hoje o Setenário das Dores de Maria Santíssima, seguido da Semana Santa e do tríduo pascal, com o Domingo de Páscoa, data máxima no calendário cristão. Missas solenes nos templos barrocos, procissões nas ruas de passado colonial, peregrinações ao alto de montes e muitas outras atividades fazem parte dessa história.

Nesta época de reflexão e celebração, de hoje ao Domingo de Ramos (13/4) o Estado de Minas apresenta, na série especial “Paixão e fé – Espaços sagrados”, localidades mineiras ricas em tradições, romarias, monumentos e lugares caros à devoção popular. Pelo caminho, visitaremos o Mosteiro de Macaúbas, no qual, segundo relatos de fiéis e religiosas, muitas graças foram alcançadas. E ainda tesouros recém-restaurados para valorizar o patrimônio das cidades, caminhos percorridos durante séculos e obras artísticas que orgulham moradores e encantam visitantes. Bem-vindos, portanto, ao tempo em que se lembra a Paixão de Cristo com os olhos de paz para o presente e de esperança no futuro.