Primeira agenda de Zema após pré-candidatura tem climão com Marília Campos
Governador de Minas Gerais e Prefeita de Contagem, Marília Campos, participaram juntos da inauguração da Bacia B3, na manhã desta segunda
A primeira agenda oficial do governador Romeu Zema (Novo) após o lançamento de sua pré-candidatura à Presidência, nesta segunda-feira (18/8), em Contagem, teve um momento de constrangimento com a prefeita da cidade, Marília Campos (PT).
Zema e Marília participavam juntos da cerimônia de inauguração da Bacia B3, obra voltada ao controle de enchentes em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. No entanto, durante a gravação de vídeos para as redes sociais do governador, a equipe de Zema pediu que a prefeita e seus secretários se retirassem do local.
Após a gravação dos vídeos, ocorreria uma coletiva de imprensa. No entanto, a prefeita decidiu por não participar. O vice-governador Mateus Simões também estava presente no evento.
O movimento ocorre em um contexto em que Zema, que lançou sua pré-candidatura no último sábado (16/8), tem adotado tom mais crítico ao PT em suas redes sociais.
A narrativa "anti-petista" deve, inclusive, guiar parte candidatura do governador mineiro rumo ao Palácio do Planalto.
Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a assessoria da prefeita disse que ela não comentaria o ocorrido.