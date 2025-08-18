Assine
CLIMÃO

Primeira agenda de Zema após pré-candidatura tem climão com Marília Campos

Governador de Minas Gerais e Prefeita de Contagem, Marília Campos, participaram juntos da inauguração da Bacia B3, na manhã desta segunda

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
18/08/2025 12:25 - atualizado em 18/08/2025 13:09

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), se retirou de um evento ao lado do governador Romeu Zema (Novo) nesta segunda-feira (18/8)
A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), se retirou de um evento ao lado do governador Romeu Zema (Novo) nesta segunda-feira (18/8) crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

A primeira agenda oficial do governador Romeu Zema (Novo) após o lançamento de sua pré-candidatura à Presidência, nesta segunda-feira (18/8), em Contagem, teve um momento de constrangimento com a prefeita da cidade, Marília Campos (PT).

Zema e Marília participavam juntos da cerimônia de inauguração da Bacia B3, obra voltada ao controle de enchentes em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. No entanto, durante a gravação de vídeos para as redes sociais do governador, a equipe de Zema pediu que a prefeita e seus secretários se retirassem do local.

Após a gravação dos vídeos, ocorreria uma coletiva de imprensa. No entanto, a prefeita decidiu por não participar. O vice-governador Mateus Simões também estava presente no evento.

O movimento ocorre em um contexto em que Zema, que lançou sua pré-candidatura no último sábado (16/8), tem adotado tom mais crítico ao PT em suas redes sociais.

A narrativa "anti-petista" deve, inclusive, guiar parte candidatura do governador mineiro rumo ao Palácio do Planalto.

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a assessoria da prefeita disse que ela não comentaria o ocorrido.

Tópicos relacionados:

contagem eleicoes-2026 grande-bh mateus-simoes novo politica presidencia pt romeu-zema zema

