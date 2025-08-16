Zema entra em pré-campanha e diz que paga o próprio aluguel e sua empregada

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

São Paulo - Durante entrevista coletiva no lançamento de sua pré-candidatura à Presidência da República, Romeu Zema (Novo) reiterou o fato de ter dispensado o Palácio das Mangabeiras como um símbolo de seus dois mandatos em Minas Gerais. No evento realizado neste sábado (16/8) em São Paulo, ele falou sobre não utilizar a residência oficial dos governadores mineiros, uma bandeira de suas duas campanhas anteriores levada também para a empreitada nacional.

“O que nós fizemos em Minas e eu tenho certeza é possível fazer no Brasil uma política limpa com transparência onde nada fica escondido sem dar informações ao público. è combater privilégios começando por quem é o número um, como eu fiz em Minas Gerais, dispensando palácios, dispensando 32 empregadas, garçom, governanta e maitres que trabalhavam nesse mesmo palácio. Fui morar na minha casa de aluguel e pago a minha empregada. Eu acredito nessa visão de governo que tem responsabilidade com o dinheiro público”, afirmou.

Na entrevista, Zema reiterou a defesa do que considera uma política sem privilégios e sem regalias, base do discurso feito durante a convenção nacional do Partido Novo que marcou também a oficialização de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto.

O lançamento da pré-campanha corrobora os temas preconizados por Zema desde sua primeira investida política, em 2018. O governador mineiro usou o slogan “O Brasil primeiro” e discursou à frente de um telão onde se lia “PT nunca mais”.