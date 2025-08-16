Presidente do Novo diz que eleição está 'caindo no colo' de Zema
Eduardo Ribeiro acredita que movimentos políticos convergem para liderança de Zema na direita em 2026
São Paulo - O presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, acredita que a candidatura do governador Romeu Zema (Novo) à Presidência está "caindo no colo" do governador mineiro. O partido lança, neste sábado (16/8), o chefe do Executivo mineiro na corrida ao Palácio do Planalto.
"Vamos para essa eleição com a nossa melhor geração. Vamos ser o partido que mais vai crescer nas próximas eleições, ainda mais com uma candidatura tão boa, tão competitiva quanto Romeu Zema. E vou dizer: está caindo no nosso colo. Os movimentos políticos podem direcionar um cenário que recaia sobre a gente, sobre Romeu Zema a responsabilidade de liderar a direita", disse.
Ribeiro acredita que 2026 será a eleição "mais importante" desde a redemocratização. Segundo o presidente do Novo, o pleito também será fundamental para o futuro da legenda, que tem por objetivo eleger governadores, senadores, deputados federais e estaduais.
O líder da legenda também deu uma prévia do que pode ser o tom da campanha de Zema.
Eduardo Ribeiro elencou três problemas fundamentais para o Brasil: resolver o problema do crime organizado, "varrer o PT" do país, e acabar com privilégio de "mamadeiros".