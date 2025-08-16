Assine
ELEIÇÕES 2026

Presidente do Novo diz que eleição está 'caindo no colo' de Zema

Eduardo Ribeiro acredita que movimentos políticos convergem para liderança de Zema na direita em 2026

Bruno Nogueira
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
16/08/2025 11:24 - atualizado em 16/08/2025 11:30

Presidente do Novo Eduardo Ribeiro
Partido Novo lança neste sábado (16/8) nome de Romeu Zema para a disputa à presidência em 2026 crédito: Bruno Nogueira/EM/D.A Press

São Paulo - O presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, acredita que a candidatura do governador Romeu Zema (Novo) à Presidência está "caindo no colo" do governador mineiro. O partido lança, neste sábado (16/8), o chefe do Executivo mineiro na corrida ao Palácio do Planalto.

"Vamos para essa eleição com a nossa melhor geração. Vamos ser o partido que mais vai crescer nas próximas eleições, ainda mais com uma candidatura tão boa, tão competitiva quanto Romeu Zema. E vou dizer: está caindo no nosso colo. Os movimentos políticos podem direcionar um cenário que recaia sobre a gente, sobre Romeu Zema a responsabilidade de liderar a direita", disse.

Ribeiro acredita que 2026 será a eleição "mais importante" desde a redemocratização. Segundo o presidente do Novo, o pleito também será fundamental para o futuro da legenda, que tem por objetivo eleger governadores, senadores, deputados federais e estaduais.

O líder da legenda também deu uma prévia do que pode ser o tom da campanha de Zema.

Eduardo Ribeiro elencou três problemas fundamentais para o Brasil: resolver o problema do crime organizado, "varrer o PT" do país, e acabar com privilégio de "mamadeiros".

