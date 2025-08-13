Polícia em Pauta debate candidatura de Zema e engajamento nas redes sociais

O podcast Política em Pauta teve como tema principal da edição desta semana os desdobramentos do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag) e também o lançamento da pré-candidatura do governador Romeu Zema (Novo) à Presidência da República.

O programa também debateu uma reportagem especial do Estado de Minas que analisou o engajamento das principais lideranças mineiras nas redes sociais a partir de dados de uma pesquisa feita pela Opus Consultoria e Pesquisa a pedido do EM.

O programa foi apresentado pelos repórteres Bernardo Estillac e Alessandra Mello. Todos os episódios estão disponíveis na íntegra no canal de Youtube do Portal Uai e no Spotify.

O programa foi apresentado, excepcionalmente, nesta quarta-feira (13/8), em função do feriado municipal em Belo Horizonte na próxima sexta-feira.