Assine
overlay
Início Política
DÍVIDA DE MINAS

Governo Zema retira Rede Minas do Propag e inclui novo ativo na negociação

Executivo pedirá a retirada da Empresa Mineira de Comunicação (EMC) do pacote de projetos do Propag na Assembleia e incluirá federalização da MGI nas tratativas

Publicidade
Carregando...
Bernardo Estillac
Bernardo Estillac
Repórter
Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia
13/08/2025 14:04

compartilhe

Siga no
x
Mateus Simões, vice-governador de Minas Gerais
Nesta quarta-feira (13/8), o vice-governador Mateus Simões (Novo) compareceu à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

O Governo de Minas Gerais vai pedir a retirada de tramitação do Projeto de Lei (PL) 3737/2025, que prevê a privatização ou federalização da Empresa Mineira de Comunicação (EMC). O texto foi enviado à Assembleia Legislativa (ALMG) em maio como parte do pacote relacionado ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). A medida será substituída por uma nova proposta por parte do Executivo, o envolvimento da Minas Gerais Participações S.A. (MGI) na negociação para o débito de R$ 170 bilhões com a União.

Nesta quarta-feira (13/8), o vice-governador Mateus Simões (Novo) compareceu à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) da Assembleia e anunciou que o estado não tentará mais a alienação da EMC, empresa que abarca a Rede Minas de televisão e a Rádio Inconfidência. Segundo o Executivo, o governo federal já sinalizou que não tem interesse no ativo e, portanto, ele não poderá ser utilizado para abater a dívida no âmbito do Propag.

Leia Mais

Em contrapartida, também nesta quarta, Simões protocolará o projeto que prevê a federalização da MGI. O objetivo é transferir à União a participação societária de Minas Gerais na empresa em troca da amortização do estoque da dívida.

No âmbito do Propag, estados endividados, como o caso de Minas Gerais, podem parcelar o débito em até 30 anos. Além disso, o programa permite a redução dos juros, hoje fixados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais 4% ao ano. Os pontos percentuais adicionados à inflação podem ser suprimidos um a um até a redução total.

Um ponto pode ser suprimido com a contribuição ao Fundo de Equalização Federativa (FEF), a ser distribuído para os demais estados brasileiros. Outro ponto é retirado se a economia obtida com a redução dos juros for reinvestida no estado em pontos como a educação profissionalizante.

Dois pontos percentuais podem ser retirados da cobrança com o abatimento de ao menos 20% do estoque da dívida. Minas tenta chegar a esse percentual, cerca de R$ 34 bilhões, com a alienação de ativos e, para isso, precisa da autorização dos deputados estaduais. Até o fim de outubro, o governo estadual deve enviar uma lista com os bens que pretende envolver na negociação ao governo federal.

O Ministério da Fazenda e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) decidirão se os ativos serão ou não aceitos e a avaliação do preço dos bens fica por conta do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Assembleia já autorizou a federalização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), que explora nióbio na região de Araxá. O Governo de Minas, na figura de Simões, defende que os deputados avaliem agora a privatização de Cemig e Copasa como prioridades.

Tópicos relacionados:

almg mateus-simoes minas-gerais propag zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay