Zema lança pré-candidatura à Presidência neste sábado (16/8), em São Paulo

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lança hoje sua pré-candidatura à Presidência da República durante o 9º Encontro Nacional do Novo. Para oficializar sua entrada na corrida eleitoral, o chefe do Executivo mineiro vai reunir centenas de apoiadores e autoridades do partido na sede da Câmara Americana de Comércio (Amcham), em São Paulo, no que consideram um “marco histórico” para a legenda.

Na reta final do segundo mandato, Zema começa a apontar para o plano nacional e intensifica sua agenda pelo país, concedendo entrevistas para veículos nacionais, participando de encontros empresariais. Sem a possibilidade de uma reeleição, resta ao governador três opções: a disputa pelo Palácio do Planalto, tentar uma vaga no Legislativo, ou retornar para a vida privada de onde saiu em 2018 para ser eleito com 6,9 milhões de votos no segundo turno.

Ao optar pela primeira possibilidade, Romeu Zema vai encontrar um possível cenário pulverizado na direita com a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por uma suposta tentativa de golpe. O mineiro de Araxá, no Triângulo, tem como vantagem o comando do segundo maior colégio eleitoral do país, onde sua aprovação o rendeu uma reeleição no primeiro turno de 2022 com outros seis milhões de votos.

Zema disputa o protagonismo com outros governadores da oposição ao presidente Lula (PT), como Tarcísio de Freitas (Republicanos), considerado o favorito para herdar os votos de Bolsonaro, mas que com uma boa avaliação interna tem o caminho facilitado para a reeleição em São Paulo. Outros nomes que compartilham a situação do fim de um segundo mandato também estão no páreo: Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul; Ratinho Jr (PSD), governador do Paraná; e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás.

Apesar da disputa, o chefe do Executivo mineiro manifesta otimismo com o cenário de vários candidatos e prega a união no segundo turno. Zema compara a situação da direita com uma “empresa que forma muitos talentos”. “É uma empresa muito melhor do que aquela que forma apenas um”, disse o governador em entrevista ao Flow Podcast nessa quinta-feira (14/8).

“A nossa visão, dos governadores da direita, é de que teremos alguns candidatos disputando o primeiro turno. Esses candidatos vão trazer muito mais votos para a direita se houver apenas um. (...) Todos nós estaremos juntos apoiando aquele que for no segundo turno, com uma chance muito maior de transferir esses votos. Tudo sinaliza para esse cenário”, observou.

Com os olhos voltados para a empreitada nacional, Zema ampliou os ataques ao governo Lula, em especial no momento em que o país está na mira de Donald Trump. Em reiteradas oportunidades, o governador culpa o governo do PT pela sobretaxa de 50% aos produtos exportados para os Estados Unidos, além de endossar o discurso de perseguição do STF ao ex-presidente Bolsonaro e aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023.

As críticas devem dar o tom do discurso do governador na sua pré-campanha, que ainda pode somar com os feitos em Minas Gerais. Como estratégia, ele deve ressaltar o retorno do pagamento em dia dos servidores em contraponto com seu antecessor Fernando Pimentel (PT), a marca de 1 milhão de empregos criados desde 2019, a concessão e expansão do Metrô de Belo Horizonte, além de programas como o Trilhas de Futuro, que oferta cursos técnicos gratuitamente.

Estratégia do Novo

A pré-candidatura de Zema é estratégica para o objetivo do partido Novo em ampliar sua bancada na Câmara dos Deputados, no Senado e nas Assembleias Legislativas. Em 2022, a legenda viu suas fileiras encolherem, com apenas três deputados federais eleitos, outros cinco deputados estaduais, e nenhum senador.

O resultado fez com que o partido não atingisse a cláusula de barreira, mecanismo que estabelece um mínimo de votos e deputados eleitos para acesso ao fundo partidário e propaganda eleitoral gratuita. Porém, nos últimos anos, a sigla voltou a crescer e chegou a filiar dois deputados federais, dois estaduais, e um senador.

“Eu estou sendo o primeiro a lançar a pré-candidatura, até porque sou de um partido menor. Mas é o partido mais coerente do Brasil, ele tem valores e princípios: combater a corrupção; combater privilégios; transparência das contas públicas; ficha limpa. O partido também quer eleger mais deputados federais no ano que vem, e ter um candidato a presidente é fundamental para que isso ocorra. Então, estamos começando o nosso trabalho”, disse Zema, também ao Flow Podcast.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por isso, o lançamento de Zema na corrida ao Planalto é considerado histórico para o partido, já que é o primeiro político testado nas urnas a assumir o posto no Novo - João Amoedo, em 2018, e Felipe D’Avila, em 2022, não haviam disputado eleições antes. O evento de hoje, inclusive, será aberto pelo presidente da sigla, Eduardo Ribeiro, com a mesa 2026: “O Ano mais importante das nossas vidas”

O cenário também favorece o crescimento do partido após um bom resultado nas eleições municipais de 2024. O partido saiu de 35 vereadores para 264 parlamentares eleitos. O Novo também conseguiu eleger 19 prefeitos e 36 vice-prefeitos, frente ao único chefe de município eleito em 2020.