ELEIÇÕES 2026

Zema muda slogan do governo de Minas antes de se lançar à Presidência

Gestão do governador vai abandonar o lema 'Governo diferente, estado eficiente' e vai adotar 'Aqui o trem próspera'

07/08/2025 18:48

Com a proximidade das eleições, onde o governador e o vice devem disputar cargos do Executivo, o Governo de Minas prepara novo slogan
Com a proximidade das eleições, onde o governador e o vice devem disputar cargos do Executivo, o Governo de Minas prepara novo slogan

O governo de Minas Gerais prepara o lançamento de um novo slogan para a gestão do governador Romeu Zema (Novo). A marca "Governo diferente, estado eficiente", usada desde 2019, dará lugar a "Aqui o trem próspera", mas, segundo pessoas ligadas ao governo, ainda não tem uma data para a mudança.

Para o anúncio, foi feito um site para divulgação de projetos realizados pela gestão Zema ao longo de seu mandato. Vídeos e áudios com propagandas sobre o governo estão disponíveis.

A mudança ocorre há poucos dias do evento de lançamento da pré-candidatura do governador Zema à Presidência da República, que será feito pela sua legenda em São Paulo em 16 de agosto.

O vice-governador Mateus Simões (Novo) também vem articulando sua candidatura a sucessor de Zema e busca angariar apoios, principalmente junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Objetivo é desestimular possíveis adversários que possuam dividir votos no mesmo campo político, como o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos).

Informações sobre as secretarias também estão disponíveis. Curiosamente, o nome do ex-secretário de Educação, Igor de Alvarenga, que deixou a pasta para a nomeação de Rossieli Soares, ex-ministro da Educação durante a gestão de Michel Temer (MDB), continua no site.

Tanto Zema quanto Simões buscam se posicionar como antagonistas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da esquerda. Ambos almejam o apoio de Bolsonaro. O intuito do governador é se cacifar como alternativa ao ex-presidente, que está inelegível após ter sido condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

