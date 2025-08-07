Zema muda slogan do governo de Minas antes de se lançar à Presidência
Gestão do governador vai abandonar o lema 'Governo diferente, estado eficiente' e vai adotar 'Aqui o trem próspera'
O governo de Minas Gerais prepara o lançamento de um novo slogan para a gestão do governador Romeu Zema (Novo). A marca "Governo diferente, estado eficiente", usada desde 2019, dará lugar a "Aqui o trem próspera", mas, segundo pessoas ligadas ao governo, ainda não tem uma data para a mudança.
Para o anúncio, foi feito um site para divulgação de projetos realizados pela gestão Zema ao longo de seu mandato. Vídeos e áudios com propagandas sobre o governo estão disponíveis.
A mudança ocorre há poucos dias do evento de lançamento da pré-candidatura do governador Zema à Presidência da República, que será feito pela sua legenda em São Paulo em 16 de agosto.
O vice-governador Mateus Simões (Novo) também vem articulando sua candidatura a sucessor de Zema e busca angariar apoios, principalmente junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Objetivo é desestimular possíveis adversários que possuam dividir votos no mesmo campo político, como o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos).
Informações sobre as secretarias também estão disponíveis. Curiosamente, o nome do ex-secretário de Educação, Igor de Alvarenga, que deixou a pasta para a nomeação de Rossieli Soares, ex-ministro da Educação durante a gestão de Michel Temer (MDB), continua no site.
Tanto Zema quanto Simões buscam se posicionar como antagonistas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da esquerda. Ambos almejam o apoio de Bolsonaro. O intuito do governador é se cacifar como alternativa ao ex-presidente, que está inelegível após ter sido condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).