Embaixada dos EUA ameaça 'aliados' de Moraes: 'estão avisados'

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou nesta quinta-feira (7/8) um aviso aos "aliados" do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que estão sendo monitorados.

"Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto", publicou a embaixada.

Moraes foi sancionado pelo governo do presidente americano Donald Trump com base na Lei Magnitsky, que prevê a proibição de viajar aos Estados Unidos e dificulta fazer transferências ou usar sistemas bancários americanos.

O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras… https://t.co/mKCsObZASP — Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) August 7, 2025

O órgão também saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e reclamou das punições que vem sendo aplicadas ao parlamentar que é réu por tentativa de golpe de Estado e pela prisão domiciliar aplicada após ele ter descumprido reiteradamente as medidas cautelares.

O governo brasileiro vem se queixando das tentativas do governo dos Estados Unidos de interferir diretamente na política e na Justiça brasileira para beneficiar um alinhado ideológico de Trump.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia