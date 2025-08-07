Assine
TENSÕES

Embaixada dos EUA ameaça 'aliados' de Moraes: 'estão avisados'

Governo brasileiro afirma que Estados Unidos vem tentando interferir na política e na Justiça brasileira para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro

07/08/2025 17:16

Alexandre de Moraes marcou as audiências das testemunhas para a segunda quinzena de julho
Magistrado é alvo dos Estados Unidos por atuação no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) crédito: Fellipe Sampaio /STF

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou nesta quinta-feira (7/8) um aviso aos "aliados" do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que estão sendo monitorados.

"Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto", publicou a embaixada.

Moraes foi sancionado pelo governo do presidente americano Donald Trump com base na Lei Magnitsky, que prevê a proibição de viajar aos Estados Unidos e dificulta fazer transferências ou usar sistemas bancários americanos.

O órgão também saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e reclamou das punições que vem sendo aplicadas ao parlamentar que é réu por tentativa de golpe de Estado e pela prisão domiciliar aplicada após ele ter descumprido reiteradamente as medidas cautelares.

O governo brasileiro vem se queixando das tentativas do governo dos Estados Unidos de interferir diretamente na política e na Justiça brasileira para beneficiar um alinhado ideológico de Trump.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes bolsonaro embaixada-dos-eua eua trump

