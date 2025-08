Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta segunda-feira, 4, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada após Moraes avaliar que Bolsonaro violou restrições impostas pela corte, ao compartilhar se manifestar por meio das redes sociais dos filhos.

Na decisão, Moraes afirmou que o ex-presidente tem desrespeitado de forma deliberada as determinações do STF, o que justificaria a adoção de medidas mais severas para conter novas infrações. O caso envolve o inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Neste domingo, 3, durante as manifestações que seus apoiadores realizaram em diferentes cidades do país, Bolsonaro fez chamadas telefônicas com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-SP). Nas chamadas, saudou os participantes dos atos.

Desde o último dia 18 de julho Bolsonaro já vinha usando tornozeleira eletrônica, também por ordem de Moraes. O ministro havia determinado ainda uma série de medidas contra o ex-presidente, como a proibição de se encontrar com outros investigados do processo da tentativa de golpe e de se manifestar por redes sociais de terceiros.

