Assine
overlay
Início Política
OCUPAÇÃO

Motta nega acordo para votar pautas da oposição e liberar a Câmara

Presidente da Câmara afirmou que suas prerrogativas são "inegociáveis", após oposição afirmar que houve acordo para votar anistia

Publicidade
Carregando...
Bruno Nogueira
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
07/08/2025 15:14

compartilhe

Siga no
x
Presidente da Câmara Hugo Motta demitiu duas das funcionárias que moravam em João Pessoa após ser procurado pela reportagem
Presidente da Câmara Hugo Motta afirma que não negociou com parlamentares bolsonaristas para desocuparem mesa da Câmara crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), negou nesta quinta-feira (7/8) que tenha negociado um acordo com a oposição bolsonarista para votar o projeto de anistia aos condenados dos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 em troca da desocupação da mesa diretora do plenário.

“A presidência da Câmara é inegociável. Quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição nem com o governo, nem com absolutamente ninguém”, disse Motta.

Leia Mais

Desde terça-feira (5/8), aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocupavam a mesa da Câmara em protesto à prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da investigação que apura a suposta trama golpista. Os parlamentares revezavam a ocupação em turnos, impedindo a votação de outras pautas enquanto exigiam uma reunião com Motta.

A prioridade dos deputados era pautar a anistia ampla e irrestrita. Na noite de ontem, por volta das 22h30, o grupo deixou o presidente da Câmara voltar para sua cadeira e celebrava um acordo com Motta. O deputado inclusive chegou a anunciar que os deputados poderiam ter os mandatos suspensos.

Em discurso aos colegas, o parlamentar defendeu que “projetos pessoais e eleitorais possam estar à frente do que é maior que todos nós: o nosso povo”. “Nós não vamos permitir que atos que aconteceram ontem e hoje aqui sejam maiores do que o plenário dessa Casa. Estamos aqui para construir a pauta da convergência, mas sempre com foco comum”, disse.

O mesmo movimento ocorreu no Senado. Nesse caso, os parlamentares da Casa Alta querem que o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) paute o impeachment de Moraes. Ontem, o senador se reuniu com os líderes e afirmou que não vai aceitar ou “ceder a chantagens”. Ele também afirmou que não há ambiente para o projeto que quer destituir o magistrado da cadeira no Supremo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

anistia deputados hugo-motta jair-bolsonaro oposicao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay