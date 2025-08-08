Assine
TARIFAÇO

Zema volta a culpar Lula pelo tarifaço: 'Trump de bobo não tem nada'

Governador de Minas disse que presidente dos EUA 'está jogando' ao taxar os produtos brasileiros, enquanto 'falta habilidade' do governo Lula em negociar

Bruno Nogueira
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
08/08/2025 18:38

Romeu Zema lançará sua pré-candidatura à Presidência em 16 de agosto
Romeu Zema lançará sua pré-candidatura à Presidência em 16 de agosto crédito: EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A.PRESS

O governador Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência da República, disse nesta sexta-feira (8/8) que os Estados Unidos são mais importantes para o Brasil do que o inverso ao citar o fluxo da balança comercial dos dois países. Para o chefe do Executivo mineiro, o governo do presidente Lula (PT) está maltratando “um cliente”, mas Donald Trump também faz mal em retaliar a economia brasileira: “de bobo não tem nada”.

Segundo Zema, enquanto os Estados Unidos são destino de 12% das exportações brasileiras, o Brasil compra apenas 2% dos produtos norte-americanos. “Por esse lado, eu posso dizer que os Estados Unidos são muito mais importantes para o Brasil do que o inverso”, disse o governador em entrevista para o programa GloboNews Mais.

As tarifas de 50% impostas pelo presidente Donald Trump sobre a importação de produtos brasileiros, em vigor desde o último dia 6 de agosto, foram justificadas como uma questão de segurança nacional para os EUA. Porém, o magnata republicano citou a medida como uma retaliação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal (STF), e pelas ações do magistrado contra as Big Techs americanas.

Questionado sobre a tentativa de Trump de interferir no julgamento de Bolsonaro, o governador associou a situação como uma negociação em que o presidente norte-americano fez um “lance inicial”. “Trump de bobo não tem nada. Ele está jogando, e me parece que está faltando um pouco de habilidade dos nossos governantes, que foram muito infelizes, antes criticando, ironizando, questionando o dólar e fazendo com que a temperatura subisse”, disse.

Apesar da defesa da política de boa vizinhança na relação comercial, Zema afirma que Trump deveria ter retaliado os “governantes que não estão mantendo uma relação adequada com os Estados Unidos”. Contudo, ele voltou a criticar a relação do Brasil com os Brics, bloco político formado por Rússia, Índia, China, África do Sul e outros seis países.

“As empresas brasileiras exportam para os Estados Unidos tem feito aqui sua função, gerado emprego, cumprido os contratos. Eu não concordo com a retaliação do Trump, mas eu lembro que quem plantou a semente foi Lula questionando o dólar no último encontro dos Brics, onde ele foi muito infeliz. Foi como eu disse: para o Brasil os Estados Unidos é importante, o inverso não é”, ressaltou.

