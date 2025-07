Citando Bolsonaro, Trump oficializa taxação de 50% para produtos do Brasil

Donald Trump assinou nesta quarta-feira (30/7) o decreto que institui uma tarifa adicional de 40% sobre produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. A medida entra em vigor dentro de 7 dias, portanto a partir de 6 de agosto. Assim, somado aos 10% que já estavam oficializados, a tarifa total sobe para 50%.

Entre as justificativas, o presidente americano cita a "perseguição, intimidação, assédio, censura e processo politicamente motivado" contra Jair Bolsonaro.

O documento ainda justifica as medidas como uma ação de emergência para lidar com políticas, práticas e ações recentes do Governo do Brasil “que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos”.

“O presidente Trump tem reafirmado consistentemente seu compromisso de defender a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos contra ameaças estrangeiras, inclusive salvaguardando a liberdade de expressão, protegendo empresas americanas de censura coercitiva ilegal e responsabilizando violadores de direitos humanos por seu comportamento ilegal", diz o decreto.

Para a decisão, o documento cita a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, de 1977, para estabelecer a tarifa adicional.

