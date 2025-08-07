Alcolumbre afirma que não vai pautar impeachment de Moraes

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse na última quarta-feira (6/8) que não vai pautar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A fala ocorreu na reunião de líderes do Senado realizada na residência oficial do Senado.



Alcolumbre disse aos senadores que a questão não é “numérica”, mas sim de uma avaliação jurídica. Deixou claro, ainda, que o responsável pela decisão é ele, embora tenha prometido avaliar novos pedidos com responsabilidade.

A reunião se deu antes de a oposição protocolar, nesta quinta-feira (7), o processo de impeachment do ministro do Supremo. Essa era uma das pautas do grupo que ocupou os plenários tanto do Senado quanto na Câmara na terça-feira (5) e na quarta.

Na mesma reunião, Alcolumbre decidiu que a sessão do plenário desta quinta-feira seria realizada de forma semipresencial. Também deu um recado à oposição: disse que não aceitaria “intimidações” ou “tentativas de constrangimento”.

“O parlamento não será refém de ações que visem desestabilizar seu funcionamento. Seguiremos votando matérias de interesse da população, como o projeto que assegura a isenção do Imposto de Renda para milhões de brasileiros que recebem até dois salários mínimos”, disse.

O projeto em questão isenta de IR quem ganha até R$ 3.036 e foi aprovado na sessão desta quinta-feira.

