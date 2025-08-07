Assine
BELO HORIZONTE

Bolsonaristas estendem faixa na passarela do metrô Santa Tereza

Em uma das faixas estendidas pelos bolsonaristas, exigia-se a anistia aos réus pela tentativa de golpe de Estado, o que eles classificaram de "injustiça"

Estado de Minas
Estado de Minas
07/08/2025 21:29 - atualizado em 07/08/2025 21:32

Apoiadores de Jair Bolsonaro estendem faixas no Santa Tereza, em BH, com críticas a Alexandre de Moraes, Lula e em defesa da anistia aos investigados pela tentativa de golpe de Estado
Apoiadores de Jair Bolsonaro estendem faixas no Santa Tereza, em BH, com críticas a Alexandre de Moraes, Lula e em defesa da anistia aos investigados pela tentativa de golpe de Estado crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estenderam nesta quinta-feira (7/8) faixas na passarela de acesso à estação de metrô Santa Tereza, na região leste de Belo Horizonte.

Nas mensagens, os bolsonaristas se posicionam contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e em defesa da aprovação da anistia para os réus por tentativa de golpe de Estado, que investiga, além do ex-presidente e de seus aliados, os militantes e financiadores do 8 de janeiro.

Apoiadores de Jair Bolsonaro estendem faixas com críticas a Alexandre de Moraes, Lula e pela anistia dos investigados pela tentativa de golpe de Estado no Santa Tereza, em BH
Os patriotas carregavam bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos e classificam de "injustiça" a apuração da responsabilidade por planos, entre eles um que envolvia o assassinato de Lula, Moraes e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que previam que o petista não assumisse o poder.

A não adesão do comandante do Exército, Freire Gomes, e do brigadeiro da Aeronáutica, Baptista Júnior, foi apontada por delatores como fundamental para que o plano não prosseguisse. Nas Forças Armadas, apenas o almirante da Marinha, Almir Garnier, teria disponibilizado seus homens para ajudar na ação.

