Bolsonaristas estendem faixa na passarela do metrô Santa Tereza

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estenderam nesta quinta-feira (7/8) faixas na passarela de acesso à estação de metrô Santa Tereza, na região leste de Belo Horizonte.

Nas mensagens, os bolsonaristas se posicionam contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e em defesa da aprovação da anistia para os réus por tentativa de golpe de Estado, que investiga, além do ex-presidente e de seus aliados, os militantes e financiadores do 8 de janeiro.

Apoiadores de Jair Bolsonaro estendem faixas com críticas a Alexandre de Moraes, Lula e pela anistia dos investigados pela tentativa de golpe de Estado no Santa Tereza, em BH Túlio Santos/EM/D.A Press

Os patriotas carregavam bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos e classificam de "injustiça" a apuração da responsabilidade por planos, entre eles um que envolvia o assassinato de Lula, Moraes e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que previam que o petista não assumisse o poder.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A não adesão do comandante do Exército, Freire Gomes, e do brigadeiro da Aeronáutica, Baptista Júnior, foi apontada por delatores como fundamental para que o plano não prosseguisse. Nas Forças Armadas, apenas o almirante da Marinha, Almir Garnier, teria disponibilizado seus homens para ajudar na ação.