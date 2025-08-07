Prefeituras cobram ações urgentes para conter impactos do tarifaço

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

As prefeitas de Contagem, Marília Campos (PT), e de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), reuniram-se com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), na quarta-feira (6/8), para cobrar ações do governo federal em socorro aos municípios exportadores, diante da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a uma série de produtos brasileiros importados.

As gestoras mineiras foram acompanhadas por uma comitiva da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), que levaram uma série de demandas que podem ajudar a mitigar os impactos da taxação dos produtos. Entre os principais efeitos do tarifaço do presidente Donald Trump, os prefeitos citam o aumento no desemprego nas cidades e a perda de arrecadação como consequência do fechamento de empresas.

Segundo Marília Campos, a reunião foi importante para que o vice-presidente consiga apresentar medidas que possam impactar menos a vida dos municípios. A comitiva ainda discutiu com Alckmin medidas que podem ajudar setores do agronegócio que não foram contemplados pelas exceções do governo norte-americano, em especial fruticultores.

“O vice-presidente já está estudando medidas imediatas para frutas, produtos perecíveis, para que não comprometa a lavoura dos pequenos e grandes produtores que fazem a exportação. Ele também se comprometeu com medidas anti-dumping, que são para aqueles produtos que entram no Brasil com preço muito abaixo daqueles que a gente exporta, prejudicando a nossa produção”, disse a prefeita de Contagem.

A frente de prefeitos pede a adoção de medidas urgentes para a proteção de empregos e da arrecadação municipal, estímulo às compras públicas dos itens atingidos pelas sobretaxa como forma de absorver a produção que era destinada ao mercado externo, e mecanismos de proteção e fomento às empresas exportadores, principalmente para os micro e pequenos empresários.

A FNP inclusive criou um painel com os dados das exportações dos municípios brasileiros em 2024 e no primeiro semestre de 2025. De acordo com o levantamento da entidade, Contagem, por exemplo, exportou R$ 1,14 bilhão para os Estados Unidos no ano passado e R$ 741,95 milhões nos primeiros seis meses deste ano.

O país é destino de 42,69% das exportações da cidade situada na Grande Belo Horizonte, seguido pelos Países Baixos, com 11,12% e Argentina, com 6,21%. Um levantamento preliminar da Secretaria Municipal de Fazenda estima um impacto de 18% no Produto Interno Bruto (PIB) municipal. Entre os principais produtos exportados estão transformadores e aparelhos de circuitos elétricos, obras de pedras e tijolos, além de placas.

Tarifaço foi uma “bomba” para municípios

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, que também atua como secretária-geral da frente de prefeitos, avaliou que o tarifaço dos Estados Unidos “caiu como uma bomba” nos municípios brasileiros, ao comprometer as atividades econômicas e ter um grande impacto na arrecadação". A prefeita de Juiz de Fora ainda ressaltou que Alckmin se comprometeu no “mais breve prazo” divulgar o plano de contingência.

“O plano enfeixa medidas econômicas, enfeixa medidas de natureza fiscal, compensações para as empresas que tiverem sido mais atingidas. E a compra dos produtos locais para situações muito emergentes, como é o caso da produção de alimentos perecíveis. Nós cumprimos essa tarefa e estamos com a expectativa de que essa conversa da Frente Nacional dos Prefeitos com Alckmin encaminhe mitigação, uma diminuição das dificuldades que os municípios brasileiros enfrentam com o tarifaço”, ressaltou a petista.

A cidade da Zona da Mata mineira também tem os Estados Unidos como destino de 41,57% das exportações; seguido por Singapura, com 9,16%; e Peru, com 9,06%. Em 2024, as empresas com base em Juiz de Fora arrecadaram R$ 218,95 milhões com as vendas para os norte-americanos. Os principais produtos da pauta exportadora do município são zinco em formas brutas e aparelhos médicos.

Segundo nota da FNP, Alckmin também destacou que o plano do governo federal terá como foco a manutenção de empregos, além da criação de linhas de crédito para os produtores. O vice-presidente também destacou o auxílio a pequenas e médias empresas por meio do programa Reintegra, que reembolsa parte dos tributos pagos por empresas exportadoras. Ele também destacou a necessidade das exportações brasileiras buscarem novos mercados e revelou que o governo está em negociação com a União Europeia.

A coalizão de prefeitos ainda propôs ao vice-presidente uma articulação junto à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) para formação de uma rede de municípios exportadores e com potencial exportador a fim de “promover estratégias para diversificação de produtos e mercados, tornando permanente a pauta das exportações nos municípios”.

Ainda participaram da reunião os prefeitos de Juazeiro (BA), Andrei Gonçalves; Petrolina (PE), Simão Dourado; Santo André (SP), Gilvan Ferreira; Franca (SP), Alexandre Ferreira; Serra (ES), Wemerson Meireles; e o prefeito de Petrópolis (RJ), Hingo Hammes.

