COM ZEMA

Governadores de direita se reúnem na casa de Ibaneis, em Brasília

A ideia é debater o tarifaço e o fortalecimento do discurso do centro e da direita, em meio ao conflito entre Congresso e STF, além da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro

Rosana Hessel - Correio Braziliense
Rosana Hessel - Correio Braziliense
07/08/2025 19:18

Movimentação em frente à casa do governador Ibaneis Rocha, no Lago Sul
Movimentação em frente à casa do governador Ibaneis Rocha, no Lago Sul crédito: Keity Naiany/CB/D.A.Press

Nove governadores de centro e direita participam da reunião, na tarde e noite desta quinta-feira (7/8), na casa do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). A ideia é debater o tarifaço e o fortalecimento do discurso da oposição ao governo Lula, em meio ao conflito entre Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF), além da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Às 17h10, nove dos 10 governadores que confirmaram presença haviam chegado à residência de Ibaneis. Entre os presentes estão o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil); do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil); do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL); e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL). Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul, foi o único que não apareceu.

