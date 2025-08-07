Lula chora no Alvorada ao falar das mortes de crianças em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chorou na noite desta quinta-feira, 7, ao falar da fome das crianças vítimas da guerra na Faixa de Gaza. O discurso do presidente foi feito no Palácio da Alvorada para produtores e parte do elenco do filme “O agente secreto”, do diretor Kleber Mendonça Filho, que também estava presente.

Lula recebeu os artistas para uma sessão de cinema. Ao se dirigir ao ator Wagner Moura, o presidente reclamou de países desenvolvidos que, na sua avaliação, gastam muito dinheiro com guerras e nada com o combate à fome. O PlatôBR acompanhou a exibição do filme.

Sem citar os Estados Unidos, o petista mandou vários recados dentro do contexto de valorização da soberania brasileira que virou mote do governo e do PT depois das medidas punitivas do presidente Donald Trump contra o Brasil e contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.