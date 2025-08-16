Simões diz que o Novo é o 'verdadeiro partido dos trabalhadores'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O vice-governador Mateus Simões (Novo) disse que o Novo é o "verdadeiro Partido dos Trabalhadores", durante seu discurso no lançamento da pré-candidatura de Romeu Zema à Presidência da República, neste sábado (16/8), em São Paulo.

Cotado para sucessão de Zema em Minas Gerais, o vice-governador fez um discurso forte contra o presidente Lula (PT) e o governo federal, inclusive criticando Geraldo Alckmin (PSB) por se aliar aos petistas.

"Nós somos o verdadeiro partido dos trabalhadores. O partido daquele que todo dia de manhã acorda para trabalhar, para ganhar seu pão e justificar o seu papel da sociedade. Chega de mamata para a calhorda que ocupa o Brasil. Está na hora de a gente retomar o Brasil, e Romeu Zema é o homem do trabalho", disse.