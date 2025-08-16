Oposição critica pré-candidatura de Zema: 'Não será bom para o país'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O anúncio da pré-candidatura do governador Romeu Zema (Novo) à Presidência da República provocou reação imediata na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O bloco de oposição Democracia e Luta, que reúne 20 deputados estaduais de diferentes partidos, divulgou uma nota neste sábado (16/8) em tom crítico, acusando o chefe do Executivo mineiro de “abandonar Minas Gerais” em busca de um projeto pessoal.

No texto, os parlamentares afirmam que, após quase sete anos de governo, Zema construiu um personagem forjado em “altos investimentos em publicidade e vídeos de redes sociais”, mas que, na prática, deixa um rastro de descaso em áreas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura.

“Romeu Zema prefere abandonar Minas Gerais para se lançar em uma pseudocandidatura à Presidência da República. Um novo sinal de alerta para todos que prezam o futuro do Brasil”, diz a nota.

O grupo aponta cortes de recursos em políticas sociais, negligência na manutenção de escolas e hospitais, além de aumento da dívida estadual em mais de 50% durante sua gestão. O bloco também acusa Zema de “esbravejar contra o Congresso Nacional” e de manter “sigilo sobre R$ 25 bilhões em renúncias fiscais”.

Entre as críticas, o grupo também cita os ataques ao BRICS, bloco que concentra quase metade das exportações de Minas. "Minas Gerais não pode ser tratada como trampolim de ambições pessoais — nosso estado é a síntese do Brasil, guardião de sua história, de sua cultura e da dignidade de um povo que merece respeito e futuro. O que não é bom para Minas, nunca será bom para o País", diz o texto.

O partido Novo lança neste sábado (16/8), a pré-candidatura de Zema à Presidência da República. O evento acontece durante o 9º Encontro Nacional da legenda, na sede da Câmara Americana de Comércio, em São Paulo, e marca a entrada oficial do mineiro na corrida pelo Palácio do Planalto.

Ao mesmo tempo em que lutamos para reafirmar a soberania nacional e atender às necessidades mais urgentes do povo, Romeu Zema prefere abandonar Minas Gerais para se lançar em uma pseudocandidatura à Presidência da República. Um novo sinal de alerta para todos que prezam o futuro do Brasil.

Mais do que um dever político, é uma obrigação moral do Bloco Democracia e Luta, que reúne 20 deputadas e deputados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, contar ao povo brasileiro quem, de fato, é Romeu Zema.

O estado de Minas é diverso. São 853 municípios, com realidades completamente distintas, que refletem todo o Brasil. E o que observamos, após quase sete anos de governo Zema, é um desastre camuflado por “lacrações”, à custas de uma pomposa e turbinada verba publicitária de R$ 147 milhões. Investimentos em propaganda para tentar vender a imagem de um político inovador, ainda que se valha de ações e decisões que colocam em risco o povo mineiro.

Enquanto o mundo — e não só o Brasil — busca soluções para enfrentar grandes desafios na segurança pública, Zema desconsidera policiais e faz cortes — pasmem! — nos combustíveis das viaturas. Enquanto pensadores e educadores se debruçam sobre políticas públicas para construir uma educação de qualidade, Zema tenta privatizar as escolas estaduais e, quando não consegue, “esquece” nossos alunos, que estudam com mobiliários quebrados, prédios depredados e até, eventualmente, sem água nas torneiras.

Enquanto lutamos para garantir um sistema de saúde pública capaz de atender, sem distinção, nosso povo, Zema negligencia a rede mineira, deixando importantes hospitais do estado sem condições de atender, com dignidade, a população. Enquanto o Brasil luta contra a fome, Zema corta R$ 1 bilhão do combate à miséria em Minas, ao mesmo tempo em que gasta dinheiro público com bufês de luxo.

Enquanto Zema reformou, com R$ 40 milhões dos cofres do estado, uma estrada próxima a um rancho dele, Minas Gerais — que tem a maior malha viária do país — sofre com rodovias esburacadas e pedágios altíssimos, em meio a denúncias contra as empresas que assumiram as concessões.

Forjado por altos investimentos em publicidade e vídeos lacradores de redes sociais, construiu-se um personagem aparentemente eficiente, mas que é só um político cujo governo desonera empresários bilionários e condena o povo pobre a sofrer com políticas ineficazes.

Tirando a máscara, Zema navega em inverdades, em ataques pessoais grosseiros e na desqualificação de quase tudo e de todos.

Defende e elogia as ações de um presidente estrangeiro que afronta nossa soberania, além de arriscar mais R$ 21,5 bilhões de Minas, afetando 187 mil empregos, segundo a FIEMG.

É o governador que ataca o BRICs, que compra 42% das exportações mineiras, enquanto pede empréstimo de mais de R$ 1 bilhão ao banco do bloco.

Zema é o político do “quanto pior, melhor”. Esbraveja contra o Congresso Nacional como se reunisse condições morais para tanto, já que nunca manteve diálogo com o Parlamento mineiro — por inaptidão mesmo. Ao ligar a metralhadora de ideias genéricas, Zema tenta esconder sua limitação e incapacidade de ser interessante.

Ele esbraveja sobre transparência, mas mantém sigilo sobre R$ 25 bilhões em renúncias fiscais, que seriam capazes de proporcionar novas oportunidades ao povo mineiro. É o governador que aumentou a dívida do estado em 51% e se recusou, ao longo dos anos, a buscar soluções para Minas Gerais.

Acusa o governo federal de aparelhamento das estatais, mas transformou as empresas públicas mineiras em verdadeiros cabides de emprego.

Os mineiros, talvez por seu traço de fé nas pessoas, têm dado chances demais a Zema — um milionário alheio à realidade social de seu estado, que concede isenções fiscais bilionárias e aumenta o próprio salário em 300%, frente a minguados 3% de reajuste aos servidores.

Minas Gerais não pode ser tratada como trampolim de ambições pessoais — nosso estado é a síntese do Brasil, guardião de sua história, de sua cultura e da dignidade de um povo que merece respeito e futuro.

O que não é bom para Minas, nunca será bom para o País.



BLOCO DEMOCRACIA E LUTA