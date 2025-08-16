Zema prioriza candidatura e diz que Tarcísio pode ser aliado em 2º turno

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Na convenção nacional do Partido Novo realizada neste sábado (16/8) em São Paulo, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo) saiu na frente de possíveis concorrentes e foi o primeiro nome a lançar oficialmente uma pré-candidatura à Presidência da República para as eleições de 2026. Perguntado sobre uma possível concorrência com Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador paulista, o mineiro naturalizou que a direita tenha muitos nomes na disputa.

Ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio é apontado como um dos presidenciáveis diante da ausência do ex-presidente no páreo por estar inelegível e em prisão domiciliar. Diferentemente de Zema, porém, ele ainda está em seu primeiro mandato no Governo de São Paulo e poderia optar por uma recondução ao cargo antes de tentar alçar voos nacionais, como quer o mineiro, no cargo desde 2018.

Após discursar no evento de lançamento de sua pré-candidatura, Zema concedeu uma entrevista coletiva em que foi questionado sobre sua relação com Tarcísio. O mineiro elogiou o colega e afirmou que uma união da direita pode acontecer em um cenário de 2º turno.

“Tarcísio é competente, me dou muito bem com ele, conversamos regularmente, admiro o trabalho dele, ele tem uma aprovação excepcional em São Paulo e nós temos propostas em comum. O cenário que eu vejo é a direita caminhar com vários pré-candidatos e, lá na frente, no segundo turno, todos estarão juntos”, projetou Zema.

Zema foi novamente perguntado sobre o tema acerca da possibilidade de várias candidaturas no campo da direita bolsonarista poder simbolizar uma fragmentação e enfraquecimento do campo. O mineiro disse que a consolidação do cenário se dará em conversas futuras.

“Tudo vai depender do partido. Nós temos o presidente Eduardo Ribeiro, temos o presidente do partido do Tarcísio e tudo vai depender das conversas futuras aí. Mas hoje a proposta é caminharmos com a minha pré-candidatura”, concluiu.