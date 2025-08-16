Assine
DESAFIO ELEITORAL

Zema sobre Nordeste: 'Receber eternamente o Bolsa Família não melhora'

Durante lançamento de pré-candidatura à Presidência da República, governador de Minas disse que vitória eleitoral no Nordeste é desafio para a direita

Bruno Nogueira
Bernardo Estillac
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Bernardo Estillac
Repórter
Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia
16/08/2025 14:59

Romeu Zema concedeu entrevista durante evento de lançamento de sua pré-candidatura à Presidência da República
Romeu Zema concedeu entrevista durante evento de lançamento de sua pré-candidatura à Presidência da República crédito: Bruno Nogueira/EM/D.A. Press

São Paulo - Durante evento de lançamento de pré-candidatura à Presidência da República, Romeu Zema (Novo) afirmou que o Nordeste do Brasil é um desafio eleitoral para a direita, mas se vê confiante em um bom resultado na região. O governador mineiro se colocou na disputa pelo Palácio do Planalto durante evento do Partido Novo em São Paulo neste sábado (16/8).

Após discurso em palanque com ataques ao Partido dos Trabalhadores (PT) e a defesa de seu trabalho em dois mandatos no Governo de Minas, Zema concedeu uma entrevista coletiva em que foi questionado sobre uma estratégia para conseguir votos na Região Nordeste.

“Eu considero todas as regiões do Brasil importantíssimas e nós sabemos que o Nordeste é um desafio maior para direita sim. É onde a direita é menos votada no Brasil, mas eu sou extremamente confiante”, respondeu Zema. 

Os nove estados do Nordeste do Brasil renderam vitórias ao PT no segundo turno das eleições presidenciais desde a primeira vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2002. Para Zema, a vitória da direita na região passa por um ‘despertar’ dos eleitores nordestinos em relação aos programas de transferência de renda.

“O brasileiro está vendo depois de 20 anos ou mais que ficar recebendo eternamente o Bolsa Família não melhora a vida dele. É uma perpetuação de uma vida precária, sem dignidade, sem futuro. Eu acredito no emprego. No dia que o Nordeste acordar para isso e já está acordando, nós vamos ver essa mudança”, concluiu.


Durante seus mandatos como governador de Minas Gerais, Zema já fez afirmações associando os estados do Nordeste à dependência de programas sociais. A maior polêmica neste tema aconteceu em 2023 durante evento do Consórcio de Integração do Sul e Sudeste (Cosud) quando afirmou que os estados na porção austral do país têm um povo mais trabalhador e menos subordinado a subsídios governamentais

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 nordeste partido-novo romeu-zema

