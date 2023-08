Consórcio Nordeste critica Zema: 'Leitura preocupante do Brasil'

440

Presidente do Consórcio Nordeste e governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB) (foto: GOVERNO DA PARAÍBA/REPRODUÇÃO)

Na entrevista, o chefe do Executivo mineiro voltou a dizer que quer protagonismo político para as Regiões Sul e Sudeste. "Sempre vamos estar em desvantagem", disse o chefe do Executivo mineiro ao mencionar que o grupo tem apenas sete das 27 unidades federativas.









Em junho, durante encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Belo Horizonte, Zema teve que se retratar depois de dizer que estes estados concentram mais trabalhadores que no restante do Brasil.

Na entrevista ao Estadão, Zema disse ainda que "Bolsonaro foi fundamental" para a Direita e disse que seria importante unir os candidatos em um nome que tenha apoio. "Se for para lançar dois, três nomes, aí é para dar de mão beijada a reeleição ao adversário", declarou.

As declarações do governador de Minas Gerais também foram criticadas pelo deputado estadual Ulysses Gomes (PT). "Como é triste para o nosso estado ter um governador com a mentalidade do Zema. Enquanto o presidente Lula defende a união do país, por aqui assistimos o mais puro suco de 'bolsonarismo' nas falas xenofóbicas do governador, insuflando ainda mais o radicalismo no Brasil", escreveu em suas redes sociais.





O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) emitiu uma nota neste domingo (6/8) criticando as declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ao ao jornal O Estado de S. Paulo.