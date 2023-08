PT formaliza apoio a Guilherme Boulos para Prefeitura de SP

440

Deputado Federal Guilherme Boulos, saindo do ministerio da Fazenda (foto: Ed Alves/CB/DA.Press/Arquivo - 22/03/2023 ) O Partido dos Trabalhadores formalizou neste sábado (5/8) o apoio ao deputado federal Guilherme Boulos, do Psol, para concorrer à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. A decisão é histórica e pela primeira vez a sigla não terá candidato próprio concorrendo ao cargo de executivo municipal da maior cidade do país.









Além do psolista, participaram do ato político a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), assim como vereadores e deputados.

A deputada Tabata Amaral (PSB) também é uma das cotadas para tentar a prefeitura da capital paulista. Além dela, o atual prefeito Ricardo Nunes deve tentar a reeleição. A tendência é que ele se aproxime do bolsonarismo para tentar captar votos. Até o ano que vem, o PT deve articular a militância para fazer campanha para Boulos.